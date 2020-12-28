盤前財經大事搶先讀2020年12月28日

鉅亨網新聞中心 2020年12月28號8點11分

今日操盤前瞻

台灣 11 月景氣對策信號

日本 11 月工業生產

法說會：高林、大魯閣、全友、環泥

股東會：太普高、共信 - KY

安全溢價交易恐退潮！美 4 大科技股還能複製今年輝煌嗎？

對美股四大科技股：亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Facebook (FB-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 來說，自今年 3 月以來股價表現可謂是十分搶眼，展望 2021 年，這四大科技股股價是否能夠繼續直上雲霄？答案可能是否定。閱讀全文...

高盛：2020 年許多預測全錯 但學到重要的 4 堂課

儘管許多投資人認為，高盛對投資行情預測錯誤，算不上什麼新鮮事，不過今年確實事出有因—突如其來的疫情是誰也想不到的。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 回顧今年的表現，坦承預測錯誤，但也認為從中學到一些重要的教訓。閱讀全文...

NOR Flash 供不應求 華邦電傳明年上半年逐季漲 10% 漲勢看到 Q3

NOR Flash 晶片供不應求情形加劇，在需求暢旺下，業者訂單應接不暇，傳出華邦電 (2344-TW) 明年上半年 NOR Flash 產能全數滿載，價格持續調漲，明年首季漲幅 7-10%，第二、三季各季漲幅將分別約 10%，甚至因產能全滿，已暫停客戶下單，避免無法交貨的情形，預期下半年產能將持續滿載。閱讀全文...

鴻海旗下鴻華先進 攜手帝寶工業打造智能化車燈

鴻海 (2317-TW) 昨 (27) 日宣布，子公司鴻華先進與車燈製造商帝寶工業 (6605-TW) 共同簽署合作意向書，雙方將攜手策略結盟，打造智能化車燈，帝寶工業也正式加入 MIH 聯盟。閱讀全文...

聯發科今年第三起併購 砸 15 億元收購九暘全數股權

九暘 (8040-TW) 昨 (27) 日召開重訊記者會，董事長羅瑞祥指出，聯發科 (2454-TW) 旗下絡達將以每股 22 元，收購九暘 100% 股權；依據九暘現今股本 6.85 億元推算，聯發科此次併購共斥資 15 億元，同時也是今年第三起併購案，強化網通晶片領域意味濃厚。閱讀全文...

〈台股風向球〉疫苗正面訊息抵銷疫情變數 內資衝刺作帳

即將進入 2020 年最後一周，投信、自營商等內資將在封關前最後衝刺作帳，甚至提前布局元月行情，不過，由於距年底僅剩 4 個交易日，預料成交值將持續縮減，尤其近來國內外疫情不確定性升溫，消息多空紛雜，漲多股仍須提防隨時拉回，預料個股震盪將加劇。閱讀全文...

蘋果明年推 Mini LED 新品 台廠站穩浪尖啖商機

蘋果明年可望推出採用 Mini LED 技術的 MacBook 與 iPad 新品，市場將進入 Mini LED 應用元年，包括供應 LED 晶粒的晶電 (2448-TW)、LED 點測分選設備商惠特 (6706-TW) 等供應鏈，及同樣佈局 Mini LED 市場的 LED 封裝廠億光 (2393-TW)、隆達 (3698-TW) 等，可望大啖 Mini LED 應用商機。閱讀全文...