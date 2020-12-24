5G手機及車用天線需求將增加2-3倍 佳邦蓋新廠擴產

華新科 (2492-TW) 旗下天線廠佳邦 (6284-TW) 今 (24) 日召開法說會，公司看好，5G 手機、車用通訊等帶動天線用量增加 2-3 倍外，5G、Wi-Fi 6、新能源應用等，也將帶動功率電感等元器件需求，明後二年也將在中國無錫以及台灣苗栗竹南設立新廠擴產。

佳邦認為，智慧手機從 4G 進入 5G 後，天線用量從 3 個 (pcs) 成長到 8 個(pcs)；而在車用方面，雷達、車對車通訊等都將提升對天線的數量，也將從 2 個增加到 8 個；筆電從 2 個增至 6 個、網通從 3 個增加到 8 個左右，所以今年天線實驗室約 15 座，為了 wifi6、5G 等趨勢，會再增加 5 座實驗室。

佳邦進一步指出，5G 手機中 RF 射頻元件及功率電感的需求也增加 2-3 倍，且手機內部每個模組都要電源電壓才能維持最佳效能，將使得元件需求大量增加。

此外，受惠產業朝向智能化、無線傳輸速度加快、電源零組件需求增加，以及新能源、精準的定向服務與大數據等應用蓬勃發展，也會帶動功率電感等其他元器件等需求。

為了因應需求，佳邦也在現有的中國無錫、台灣苗栗竹南廠旁設立新廠，分別將於明、後年設立完成，無錫新廠主要生產功率電感及天線，竹南新廠則生產保護元件以及功率電感為主。

佳邦四大產品前三季的營收占比來看，天線 60%、功率電感 16%、保護器件 15%、濾波器 / 高頻電感 9%；未來目標天線以外的元器件營收占比提升到 50%；若以終端應用來看，筆電 / 電腦 32%、車用 26%、手機 / 穿戴 18%、網通 13%、消費性電子 11%。