力鵬首度打入蘋果鏈 尼龍粒本業報價漲 營運喊衝

紡織廠力鵬 (1447-TW) 首度打入蘋果 (AAPL-US) 供應鏈，供應蘋果主推的無線充電 Magsafe 皮革卡套內層布料。在蘋果大力推動新 MagSafe 配件生態系推動下，近期 Magsafe 皮革卡套熱銷，下訂到取貨得等近半個月，力鵬營運大補，加上主力產品尼龍粒報價調升，力鵬雙喜臨門，業績喊衝。

蘋果取消有「豆腐頭」之稱的充電頭，力推無線充電 MagSafe，並針對 iPhone 推出 MagSafe 卡套，內含強吸力磁石，可貼合在 iPhone 的機身背面，或是 MagSafe 保護殼上。

目前 MagSafe 卡套推出四款顏色，外部採用皮革材質，內層則有襯布保護卡片，蘋果也主打此皮革卡套具備保護功能，可安全收納最多三張信用卡，據悉，該布料就是由力鵬獨家供應。

根據蘋果官網，目前 MagSafe 卡套下訂需等上約近半個月，相較 MagSafe 保護殼有現貨，凸顯 MagSafe 卡套需求優於市場預期，力鵬提供的內層布料也同步大增。

不僅供貨蘋果產品熱銷，力鵬主力產品尼龍粒也傳出好消息。隨著原料己內醯胺 (CPL) 等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，力鵬去年第四季也將轉盈。

力鵬並跨足化學品貿易領域，第三季成立伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如 PTA、CPL 業者使用，目前每月營收約 7-8 億元，獲利來源為佣金及價差等，從 9 月開始併入財報，可望穩定貢獻力鵬獲利。