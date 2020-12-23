期交所今年成交挑戰3.4億口新高 獲利可望締新猷 明年推小型契約

期交所董事長吳自心今 (23) 日表示，期貨市場全年交易量到今天已突破 3.35 億口，全年可望挑戰 3.4 億口，創歷史新高；且今年稅後純益也可望締造新猷，預估可以超過 27 億元。展望明年，將推出小型契約，預計明年上半年上路。

台灣期貨市場前次全年新高為 2018 年的 3.08 億口，吳自心表示，今年因為疫情影響波動劇烈，因此交易量增加，截至今天已突破 3.35 億口，全年可望挑戰 3.4 億口，改寫歷史新高。

吳自心進一步指出，今年期交所全年獲利也將創下新高，今年預估稅後純益可以超過 27 億元，前次新高為 2018 年稅後純益 25.8 億元，不過今年每股稅後純益 (EPS) 不會創高，主要因為之前股本比較小。

展望明年，吳自心表示，明年將推動建置店頭衍生性商品結算機制；至於新商品部分，鑑於國內外的小型契約交易多，受歡迎，因此明年會推出小型契約，據了解，為既有指數期貨商品的小型契約，以及高價股個股期貨的小型契約，以滿足市場交易人多元交易需求。

期交所獲利繳出好成績，也不忘回饋社會，吳自心今天領軍前往桃園，捐贈桃園市社會救助金專戶指定用途日照接送車及兒少發展帳戶獎勵金 200 萬元；並捐贈桃園市蘆竹區老人長期照顧中心加菜金 10 萬元及溫馨小禮物。