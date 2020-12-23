〈金管會備詢〉日盛金提前爆大量 黃天牧：早就在查內線交易

富邦金 (2881-TW) 於 12/18 宣布公開收購日盛金 (5820-TW)，但立委林楚茵今 (23) 日在立法院財委會質詢時表示，日盛金股票 12/14 提前爆大量，質疑是否已有人接到內線炒作股價，對此黃天牧表示，早就在查內線交易。

林楚茵表示，富邦金在未宣布公開收購消息時，金管會曾於 12/14 回答媒體詢問時表示，尚未收到富邦金申請案，但昨天卻又表態於 12/7 便收到富邦金申請案，且早於兩個月前，富邦金就開始針對此案與金管會溝通，金管會所說的申請案日期是否說詞反覆？

黃天牧解釋，處理很多公務機密時，依照職務規則都要保守秘密，就算知道有這件事情也不能對外說，12/14 回答媒體時是說不評論個案，就是堅守此原則，因為這是上市公司與上櫃公司公開收購的案子，非常敏感，也怕影響股市波動，所以要很小心。

林楚茵指出，日盛金股價的 5 日均量 4512 張、10 日均量才 3336 張，12/14 卻爆出 13152 張的大量，質疑是否有內線炒、金管會該不該查？黃天牧回應表示，「早就在查了，且不只是 12 月，我們都在查。」

黃天牧進一步表示，所有交易都會留下軌跡，會在證交所或櫃買中心監視制度查核範圍之內。至於是否「異常」爆量，監視機制會有標準，但所有股票的交易量如果波動大，證交所都會注意，尤其針對這個案子，已經交代證期局要特別注意。

立委郭國文則表示，日盛金大股東建群負責人陳銘達對於證明非中資的補件資料還未送達，另外兩個加拿大收益人金管會也還沒視訊，郭國文直指，這些都是人頭，背後的資金是明天系創辦人肖建華，金管會根本無法證明肖建華是中資。

郭國文進一步指出，新生銀行持有的股權高於建群投資，但當初 2009 年雙方簽訂的合約中，建群擁有優先准駁與認購權。

對此，銀行局長莊琇媛說，根據銀行局了解，「在此投資協議中，公開收購案中彼此不受到約束。」

黃天牧表示，若外界質疑的中資建群，可以把股票賣掉、回到台灣人自己控制不是更好。