康健人壽不當電話行銷累犯 踩四大缺失紅線遭罰240萬元

金管會今 (22) 日表示，康健人壽因為犯了電話行銷招攬不當誇大報酬率、對身心障礙者未承保也沒說明等四項缺失，因此對康健人壽開罰 240 萬元，並予以糾正；其中在電話行銷缺失上，因為康健人壽是三年內第二度犯此缺失，所以加重罰度。

金管會表示，康健人壽業務員在電話行銷招攬時，以新保單的保障內容相同，但卻未告知保戶所投保的連結基金配息可能來自於本金、或是誇大了報酬率，使要保人解約舊保單轉投保新保單，這樣的招攬行為容易使要保人對報酬率產生誤解，也犯了未完整說明保障內容及範圍、未完整揭露保戶權益及有話術與事實不符等問題，依法核處罰鍰 120 萬元。

第二項缺失是，康健人壽在核保過程中，對於身心障礙者想要投保，並沒有依險種特性及疾病成因，評估可接受的核保條件；有書面回覆是因持有身障手冊而不承保、卻未敘明未承保理由，因此依法核處罰鍰 60 萬元。

第三項是未落實執行對往來保險經紀人進行績效考核，此部分開罰 60 萬元。

最後是康健人壽辦理電子郵件的個資過濾條件僅限身分證號、銀行帳號及信用卡號，未包含姓名及地址，不利個資外洩的安全維護，核有礙健全經營之虞，依規定予以糾正。

金管會呼籲，保險業在招攬保險商品時，應確認消費者的需求及適合度，完整告知保戶購買商品的特性，也要讓保戶知道相關風險及注意事項，不可以勸誘客戶終止契約。此外，保險業對身心障礙者的招攬及核保作業，不應有不公平的對待，保險業應詳實評估客戶健康狀況、財務能力等，並應要求招攬及核保人員不可以僅因客戶為身心障礙者即拒絕送件或拒絕承保。