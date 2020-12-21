◆盤勢分析

1. 美國新刺繳方案，由於對聯準會 (Fed) 使用緊急貸款權力意見分歧，因此持續卡關，以及上週五適逢四巫日，交易量雖倍增，但美股四大指數全數收黑，跌幅介於 0.07 至 0.48%，盤後時段，聯準會 (Fed) 允許大型銀行 2021 年第一季恢復庫藏股回購，但有其限制。指標股特斯拉漲逾 5%。

2. 台股目前在 5 日線 (14,219 點)、月線(14,073 點) 之上，盤中一度拉回平盤之上，隨即賣壓再現，最終以下跌 8.97 點，跌幅 0.06%，收在 14,249.96 點，成交金額為 2,486.09 億元。三大法人合計賣超 10.16 億元：外資買超 0.69 億元、投信賣超 1.01 億元、自營商賣超 9.84 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為月線 (約 14,073 點) 附近，壓力為 14,600 點附近。

（3）、技術指標：KD 向下，K 值高於 50，短線高檔震盪。

4. 櫃買指數跌幅 0.23%，收在 179.32 點，同步加權指數高檔震盪。支撐為約 176.5 點附近，壓力為 184 點附近，KD 向下，K 值低於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數高檔震盪，適逢聖誕佳節，量能恐於本週萎縮，若後勢再次跌破 5、10 日線則需降低持股比重至五成以下，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多思考，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

6. 疫情帶動全球筆電需求大好，繼今年出貨量創下 2 億台、年增率 23％後，供應鏈大廠透露，筆電品牌紛紛大幅加碼明年出貨量目標，預估明年全球出貨量將高達 2.8 億台，年增率高達 40%，相關個股如 2353 宏碁、2357 華碩、2377 微星、2376 技嘉、2382 廣達等有望受惠。

7. 旭富製藥（4119）的生產基地桃園廠昨（20）日中午爆炸起火，延燒周邊五公司、災情晚間才部分獲控制。旭富公告，火災財損粗估 8 億元，鄰廠賠償金約 3,000 萬元，大部分生產線燒燬，估重建期間至少需六個月。

8. 晶圓代工吃緊，引發金氧半場效電晶體（MOSFET）供需全面失衡，市場更傳出中國大陸 MOSFET 廠下半年以來三度調漲報價，且每次漲幅都在 10～20％不等，讓 2021 年 MOSFET 報價成長，因此預計台廠如大中（6435）、杰力（5299）、尼克森（3317）及富鼎（8261）等 MOSFET 廠將搭上漲價潮。

9. 車市需求全面回溫，一掃上半年因疫情籠罩的陰霾，車用整流二極體大廠朋程（8255）受惠客戶持續追單。市場預估，日系及德系車用客戶訂單動能不減，加上電動車市場持續發展，朋程 2021 第一季營運有機會力拚繳出淡季不淡的成績單。