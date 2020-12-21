亞東證券全面啟動轉型 躍居數位券商耀眼新星

2020 年在台股寫歷史新猷的行情中，市場投資人累計今年以來開戶數突破 2,000 萬戶，不少中小型券商以數位轉型成功站上浪尖。過往以自營業務為主的亞東證券也積極「轉型」並繳出亮麗的成績單。為搶搭這股浪潮，亞東證總經理王珮恩表示，預計明年上半年將推出線上開戶服務，並已著手籌劃建置線上開戶平台，陸續開辦定期定額、複委託等業務，以提供多元化金融商品服務；在遠東集團的強力後盾與杜金森董事長的領軍下，可以期待亞東證變身為令人耳目一新的數位券商。

亞東證券總經理王珮恩 (左二) 及其團隊。(圖: 業者提供)

亞東證拚轉型三部曲 貼近市場 注入敏捷創新 DNA 尋找人才

看準年輕族群大幅參與股市，王珮恩強調，亞東證券除了不定期舉辦金融投資講座，近期也積極推出手續費優惠方案，除了維持電子下單手續費 3 折，更包括：自 10 月 1 日起，對於一般用戶祭出融資牌告利率自年息 6.775% 全面調降至 4.5%，以及從 10 月 23 日起與全市場同步開放盤中電子零股交易手續費最低 1 元起，打造競爭優勢，爭取新客源。

觀察實際表現，亞東證在調降利率後，不僅帶動今年不限用途款項借貸成長 2 倍，融資餘額也成長達 6% 的水準，但相較於整體市場的成長幅度（截至 11 月市場融資餘額達 2,200 億元，整體市場成長約 13%），王珮恩坦言經紀業務還有很大的成長空間。

除了推出優惠回饋新舊客戶外，亞東證電子交易比重已達 85%，遠高於市場平均約 70%，以電子交易比重做為基礎，亞東證券也從實體的台南分公司做起，成為全面電子化的示範場域。

王珮恩強調，未來絕對是「速度」和「創新」主導一切，因此，轉型也必須為組織文化、工作環境注入創新活力。另外，亞東證券近年來，對於新進同仁的培訓極為重視，系統地規劃訓練課程，讓公司員工可以多方吸收新知、刺激思考、提升專業素養及競爭力。

明年上半年推線上開戶服務 後發券商更具優勢

王珮恩指出，「線上開戶」絕對是獲取新客源的關鍵，預計明年亞東證券推出線上開戶服務，雖然是線上開戶的後發券商，由於開發技術成熟，加上蒐集大量的使用者經驗回饋，更可提供給投資人友善快速的服務及順暢的使用介面；且線上開戶平台更結合遠東商銀 bankee 數位金融技術支援，將線上開戶的服務流程縮短為 30 分鐘。

遠東集團成最強後盾

王珮恩表示，在台股衝上歷史高點萬四，新開戶數衝破百萬、零股交易平均成交金額達 6 億之際，亞東證券的經營策略上，以承銷、經紀、自營三大業務均衡發展為主，在承銷業務上結合遠東集團多項資源，向外積極與銀行合作；自營的部份，需更精進專業研究能力及加強人才培訓；經紀業務除擴大市佔外，定期定額和雙向借券是明年度的重點業務。

亞東證券除了強化自身的業務和優化系統與介面外，也積極進行人才培訓，將創新融入企業文化。而所屬的遠東集團，跨足衣食住行育樂 10 大產業，資源相當豐富，更可發揮更大的綜效。

王珮恩強調，「不斷的創新」將是亞東證努力的方向，也藉此表達，亞東證券將以創新面貌重新活躍於證券業。