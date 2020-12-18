台數科集團入股LINE TV取得18.8%股權 成最大台資股東

數位匯流趨勢下，台數科 (6464-TW) 繼先前結盟 LINE TV ，成為第一家把 OTT TV 業者「化敵為友」合作播出的有線電視業者，台數科今 (18) 日進一步宣布，完成對 LINE TV 的資本投資，持有 18.8% 的 LINE TV 股權，成 LINE TV 在台最大台資股東。

台數科集團在 9 月，透過旗下大屯有線及佳聯有線，以每股 63.57 元、合計 3.8 億元，認購巧克科技新媒體公司（LINE TV）現金增資股，持現增後 18.8% 股權。

台數科集團董事長廖紫岑表示，唯有把競爭化為合作，才能在數位匯流洪流中存活下來。

台數科今年第三季也是有線電視業者中唯一營收逆勢成長的業者，今年前三季營收 32.63 億元，毛利率 51.38%，年增 6.63 個百分點，稅後純益 8.32 億元，年增 70.76%，已超越去年全年，每股稅後純益高達 6.66 元。

台數科前三季獲利走揚，主要原因在於 2019 年年 12 月併購新永安及大揚兩家有線電視系統台，加上有線電視及寬頻上網戶數規模大幅成長，以及 LINE TV 在 OTT 市場合作營運策略奏效，推升獲利成長，目前台數科旗下擁有大屯、中投、佳聯、台灣佳光、新永安以及大揚等有線電視系統台。至第三季有線電視訂戶數 45.76 萬戶，市占率為 9.34%。