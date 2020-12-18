【群益投顧】上檔壓力依舊大，指數持續短均守衛戰

一、盤勢分析

前一交易日，美股因為新一輪刺激法案 (規模約 9000 億美元) 有望在本週五出爐，消弭就業市場放緩的擔憂，房地產、材料和醫療保健領漲，聯電 ADR 暴漲近 7%，道瓊、納指、標普等美股三大指數刷歷史新高。

雖然美股三大指數同步寫高，但台股近期氣勢依舊偏弱，加權指數以小漲 9.20 點開出後，一度衝高試圖突破、但依舊遇壓拉回，繼續多空拉扯的整理走勢。重量權值三雄並無太多表現，穩盤為主；各次族群也多小漲小跌，航運族群表現齊強，台船、中航、陽明、四維航領漲；虛擬貨幣概念股麗臺、青雲等持強突破；其餘尚有合勤控、驊訊、精英、耀登、大同等個股表態。指數終場下跌 8.97 點或 0.04%，以 14249.96 點、當日近低點作收，成交量增加而為 2472 億元。

二、盤勢預估

儘管美股寫高表現，但台股依舊陷於短均守衛當中，聖誕假期將近，外資的影響預估變小，內資主導機率大，內資青睞的中小型股將較有表現機會。族群方面，半導體、被動元件、ABF 載板、通信、運輸、鋼鐵等仍是熱門焦點，操作上，由於族群輪動快速，仍以分散佈局、搶短搶價差為建議。

低基期的運輸類股資金持續湧進，前十大貨櫃航運公司相繼宣布調漲全球各航線的貨櫃運價，歐洲航線已率先漲價，美國、與亞洲航線也伺機調漲。族群個股股價持強，包括中航 (2612)、四維航(5608)、陽明(2609)、長榮(2603) 等都是近期資金關注焦點。

大同 (2371) 在經營權變天後、題材不斷，資產題材，加上年底的作帳，持續推升股價走高。16 日傳出成功脫手 TUS 持股，美國子公司完成重整，以及 17 日台北地院裁判，解任林郭文艷大同的董事職務訊息後，股價再次出量長紅 K 棒攻堅，續強機率續增。

網路設備需求回溫、光纖需求續強，推升合勤控 (3704)2H20 營運走揚。另外，資安顧問服務已獲晶圓代工大廠、中央機關導入。股價在資金湧進下、連 3 日強攻表態，雖然型態面已轉強，但短乖離偏大，不建議進場追高，伺回檔修整時再行增持或進場布局。

三、強勢股

電子：

研華 (2395)、大同 (2371)、玉晶光 (3406)、嘉澤 (3533)、光洋科 (1785)。

非電子：

裕民 (2606)、長榮 (2603)、華航 (2610)、萬海 (2615)、日友 (8341)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據