全球首創！永豐餘成立區塊鏈供應鏈金融聯盟 建構數據可信化服務

永豐餘 (1907-TW) 今 (17) 日舉辦「永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台聯盟成立大會」，邀集兆豐銀行、中國信託銀行、台新銀行等多家銀行共同組隊，以「區塊鏈」技術串聯物流、商流、金流、資訊流於一體的超級帳本（Hyperledger），可解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易及無法驗證交易真實性的問題，創造企業、銀行、供應商 / 客戶三贏互信的金融平台。

永豐餘表示，今日聯盟成立大會也邀請對此區塊鏈供應鏈平台有合作意願的永豐銀行、華南銀行等觀摩銀行一起參與，持續拓展應用夥伴的加入，讓平台效益擴大，共同提升銀行借貸、放款時效性與徵信即時性。

近百歲的永豐餘有扎實穩健的財務作業管理經驗，更有靈活且與時俱進的財務流程管理能力，在造紙本業的循環經濟不斷研發精進的同時，看見了長期合作供應商、客戶的融資問題及資金活用需求。

如：回收紙供應商以現金付款給資源回收戶居多；而以進口造紙製程輔助劑為主的供應商，於海外付款下訂單到出貨、開發票、收到企業付貨款的時間常會長達半年，若能導入創新的防弊技術縮短營運資金週轉天數，將可紓解供應商 / 客戶的資金壓力。

於是永豐餘旗下子公司永豐餘工業用紙、中華紙漿及元信達資訊便邀請銀行一起組隊，以「區塊鏈供應鏈金融」創新技術，聯合向經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」提案，並獲得審議通過。

依據 2019 年行政院主計處資料顯示，臺灣金融界概估整體製造業供應鏈融資有 3.5 兆臺幣需求，但臺灣承作金額僅約 1 兆臺幣，主因為許多供應商或客戶為中小企業，公司規模較小、融資不易且耗時，利率談判上也較無優勢而無法融資承貸。

「區塊鏈」具有去中心化、分散式帳本、可追溯且不可竄改等特色，以科學替代人為干預技術。

當企業、銀行、供應商 / 客戶三方節點鏈接上永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，若供應商有融資需求，銀行在區塊鏈上看到企業下訂單給供應商時，經過驗證核可確認，即可有效率的啟動撥款機制，銀行可避免收到虛假債信、供應商可提早收到資金運用、企業控管風險，創造三贏局面。

與未加入此平台的撥款時間相較，核貸後撥款平均作業時間將大幅縮短，供應商將可提早拿到資金進行靈活運用，增進整體產業營運能力。

「永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台」邀集兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行等多家銀行結盟。3 家銀行皆有豐富區塊鏈經驗，加入永豐餘區塊鏈供應鏈金融平台後，更能掌握交易真實性，並且加速供應商融資之審核時程，共同為造紙供應鏈體系及周邊服務行業打造線上金融服務。此平台預計 3 年後可讓 250 家以上的供應商 / 經銷商受惠。