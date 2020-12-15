〈資策會景氣預測〉商用化進程加速 明年5G手機滲透率逼近4成

資策會今 (15) 日舉辦 2021 高科技產業前瞻趨勢記者會，展望明年網通產業發展，產業顧問林柏齊表示，受疫情影響、貿易戰、5G 商用化等因素影響，驅動網通產品技術、產業變革，預期明年 5G 手機滲透率將從今年的 18.4% 成長到 39.8%，年增 21.4 個百分點。

林柏齊指出，明年網通產業有九大趨勢，其中，5G 手機滲透將加速，估明年全球智慧型手機出貨量約 13.55 億台，其中 5G 機種將有約 5.39 億台，滲透率達 39.8%，預期也將有更多摺疊式 (Foldable)、可捲式 (Rollable) 機種問世。

林柏齊進一步指出，隨著 5G 開展，Wi-Fi 6 也將成為聯網主流規格，估明年 Wi-Fi 6 占整體 Wi-Fi 晶片出貨滲透率將超越 50%，

另一方面，林柏齊表示，為搶攻 5G 商機，電信商積極組隊布局邊際運算市場，跨入混合雲領域，估明年邊際運算市場規模將達 280 億美元、年增 1.8 倍，Open RAN 生態系加速擴展，也帶動企業加速數位轉型步調。

林柏齊認為，5G 應用將在明年有顯著成長，其中，預期 5G 企業專網將由 NSA 架構轉往 SA 架構演進，也是 Open RAN 架構最有機會發展的市場，但相關聯盟仍需要時間整合，估未來 5 年內 Open RAN 在公網、私網領域市占率仍不到 1 成。