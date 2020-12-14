大型演唱會及跨年晚會挹注 必應Q4營運攀全年高峰

必應 (6625-TW) 今(14)日召開法說會，必應表示，第四季有五月天、蔡依林及林俊傑等演唱會，及金馬獎頒獎典禮、7 場跨年晚會等相關服務收入挹注，營運可望維持獲利，並攀全年高峰。

必應今年上半年受到疫情影響，營收大幅衰退，也造成營運虧損，不過，第三季在國內疫情相關措施解禁後，有條件開放各形式展演活動，帶動第三季營收較上季大增 5.2 倍，營運單季轉盈，每股賺 0.4 元，但前三季每股虧損仍達 2.77 元。

必應財務長張瑞娟表示，第三季陸續參與包括 5566「Since 5566」高雄巨蛋演唱會、蘇慧倫「生命之花」30 周年演唱會、田馥甄「一一巡迴演唱會」、pchome 雙 11 演唱會、2020 台北時裝週、金曲、金鐘頒獎典禮等活動。

必應第四季也有五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021 演唱會、蔡依林及林俊傑等演唱會，及金馬獎頒獎典禮相關服務收入挹注，且除主辦「臺北最 High 新年城 - 2021 跨年晚會」外，在桃園、花蓮、台中、高雄等地，必應共提供 7 場跨年晚會軟、硬體及整合相關服務，第四季營運可望攀今年高峰，延續獲利表現。

展望明年，張瑞娟表示，第一季目前有五月天演唱會「好好好想見到你」台中場、台南場貢獻，接下來還要看疫情的影響，目前還無法預估，並預期中國市場營收最快可望從明年第三季起回穩。