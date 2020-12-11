〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行只口頭關注歐元 難擋美元強勁跌勢

歐洲央行宣布增加刺激計劃的規模，並將其延長 9 個月；美國上周初請失業金人數超出預期，顯示疫情擴大和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟，周四美元指數再度跌破 91.1，周五亞洲盤交易時間進一步下跌至 90.6729 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行將密切關注歐元的強勢，目前只是表示將關注匯率走勢。在美元方面，分析師預期，在全球經濟復甦之際，美國財政和貨幣政策仍維持寬鬆，投資人紛紛棄美債避險，轉向全球高收益資產，預期美元將進一步貶值。

歐洲央行將疫情期間緊急採購計劃 (PEPP) 延長 9 個月，規模增加 5000 億歐元，至 1.85 兆歐元，目的是將政府和企業的借貸成本維持歷史低水位，大致如市場預期，但令那些希望刺激火力更大的人感到失望，Pictet Asset Management 的宏觀策略師 Frederik Ducrozet 指出，這樣的刺激措施似乎是歐洲央行鷹派和鴿派之間的折衷方案。

荷蘭國際集團表示，所有歐洲央行預期中的放寬政策都不足以抵過美元強勁的看跌動能，美國公布 11 月 CPI 年增 1.5% 對美元的影響有限，尤其目前市場焦點仍放在美國財政刺激措施的可能性和規模。

法國興業研究 (Societe Generale Research) 認為，加元雖不致在 2021 年會有多好的表現，但目前確實很便宜，而且很有可能在 12 個月後比現在更強勢，並預期 2021 年底布蘭特原油價格將回升至 50 美元以上，預期美元兌加元將跌到 1.25，明年則在 1.20 以上具有支撐。三菱日聯研究部表示，英國首相強生和歐盟委員會主席馮德萊恩會談無功而返，使得英鎊周四表現不佳，談判將在 12 月 13 日前持續並做出最終決定，在貿易談判未見突破且時間緊迫下，未來幾天英鎊遭拋售的風險將隨英國無協議脫歐可能性而大增。

財富管理機構 St James’s Place 策略師 Chris Ralph 指出，英鎊存在很大的下跌空間，在英國無協議脫歐風險大增下，預期英鎊兌美元將再度下探本周低點 1.3225。