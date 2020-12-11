

◆盤勢分析

1. 市場投資人仍寄望財政刺激計畫談判有所進展，加上歐洲央行 ECB 將擴大 5000 億歐元購債，美股收斂跌勢，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.23% 至 + 0.54%，其中那斯達克指數表現最強勢，台積電 ADR 下跌 0.18%，聯電 ADR 下跌 2.69%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：價跌量縮，後續下跌須量縮才有利止跌。

（2）、均線：下檔支撐為 14,000 點附近，上檔壓力為 14,400 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 高檔死亡交叉，短線仍要提防再度回檔。

3. 櫃買指數下跌 1.17%，收在 180.53 點。短線支撐為 177 點附近，壓力為 184 點附近。

4. 觀盤重點：台股周四因美股回檔連動呈現漲多拉回，收盤跌破 5 日線，外資期貨淨部位持續維持淨空單，這是自 2015 年 8 月以來再度轉為淨空單，短線上我們認為指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、IC 設計、PA、造紙、鋼鐵等。

5. 為因應國際廢鋼原料行情高漲，改寫逾兩年來新高，南部地區鋼筋廠報價已不敷成本，上市鋼筋大廠 9 日率先暫停銷售、全面封盤，新一波鋼筋價漲潮再起。受消息面激勵，鋼鐵族群 10 日股價發燙，2007 燁興、2014 中鴻、2028 威致等 6 檔未滿 20 元「漲價銅板股」直奔漲停。

6.1444 力麗集團強打聚酯纖維應用於電子材料上，陸續傳出好消息；1444 力麗副總 10 日證實，1444 力麗的環保聚酯原抽色紗線 Ecoya，已打進 AirPods Max 供應鏈。由於各大品牌對環保、再回收原料的要求標準日高，1444 力麗目標 2021 年底，電子、環保聚酯纖維的營占比將提高至一成以上。

7. 海運缺櫃效應發酵，貨櫃三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海 11 月營收均搶眼，2603 長榮達 196.9 億元，年增 22%；2609 陽明站上 152 億元，年增 29%，雙創次高紀錄；另以近洋線為主的 2615 萬海，約為 87.5 億元，年增率 40.9%，則締新猷。

8. 政府打炒房不手軟，繼中央銀行宣布祭出選擇性信用管制後，財政部長也於昨（10）日指出，因應行政院「健全房地產市場方案」，財政部將朝 2 大方向修正「房屋稅條例」，除了 2 年內研議提高地方囤房稅率上限外，最快明年上半年將修正調整房屋課稅門檻。

9. 晶圓代工龍頭 2330 台積電昨（10）日公布 11 月合併營收為 1,248.65 億元，如市場預期攀上歷史次高，並且連續六個月站穩千億元之上，月增 4.7%，年增 15.7%。2330 台積電累計 10、11 月合併營收已達財測目標 67%，業界看好本季財測應可順利達陣，惟近期新台幣強勢，可能干擾獲利。

