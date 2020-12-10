數位轉型商機爆發 互動資通明年營收看增3-5成 不排除IPO

互動資通強攻企業數位轉型商機，受惠遠距辦公、數位轉型需求，創辦人暨董事長郭承翔今 (10) 日表示，旗下 team + 企業溝通協作平台、EVERY8 企業互動簡訊服務等兩大事業均有成長，今年營收可望突破 7.5 億元、年增近 3 成，預期明年將保持 30-50% 年增幅度，力拚成為台版 Slack，未來也不排除計畫公開發行 (IPO)。

郭承翔表示，互動資通從 2011 年開始投入企業簡訊應用服務，近年也加入溝通協作平台服務，在台灣市占率約達 95% 以上，今年包含電子製造、金融銀行、零售、政府單位、醫療產業等需求都有成長，整體接單金額年增 3-5 成。

展望未來，郭承翔指出，後疫情時代全球供應鏈加速重整，加上美中關係與全球疫情不確定性因素，將加速帶動 5G、AI 等新興技術進入成熟發展階段，預期全球企業將加速數位經濟發展。

郭承翔進一步表示，明年旗下 team + 市場布局將以深化各產業應用、擴大策略合作生態系為兩大發展目標，結合中大型客戶關鍵商務模式，提升產業加值服務，既有企業簡訊服務也可望保持成長，內部也正規畫擴大招募人才，估將擴增 5 成人力，讓團隊達逾 150 人。

行業別方面，郭承翔指出，除電子製造業發展快速外，今年在金融銀行、國營事業都有接到新訂單，預期明年將陸續貢獻營收，海外市場方面，除了台商外，也已打入多家中國大型企業，加上廠商因應貿易戰移轉生產據點，明年將著重發展東南亞市場，鎖定印尼、泰國、越南。