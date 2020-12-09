家樂福併購頂好案 公平會附加4項負擔條件通過

連鎖量販業者家樂福集團今年 6 月宣布，將以 9700 萬歐元 (約新台幣 32 億元) 收購惠康公司 100% 股份，取得頂好和 Jasons 共 224 家超市分店，公平會今 (9) 日決議，附加 4 項負擔，不禁止結合，以確保整體經濟利益大於限制競爭的不利益。

公平會表示，為審議家樂福併頂好案，除了函請多家綜合商品零售業者提供相關意見，並於 9 月間召開座談會，邀請家樂福及惠康進行報告，同時邀集專家學者、產業與消費者保護主管機關、消費者保護團體、上游供應商與相關公會，以及競爭業者，針對本結合案充分討論，廣納各界意見。

公平會指出，本案屬量販超市業者的水平結合，經審酌結合實施後，對相關市場的占有率、結構及集中度變化的狀況，及綜合考量水平結合申報案件的各項因素，尚不致對市場競爭產生實質減損效果。

公平會認為，兩家事業結合後，可擴大採購規模，降低商品成本，並整合銷售網絡及發展線上業務，提升物流配送效率，有助提供消費者更優惠價格及便捷服務，增進消費者利益。

公平會進一步指出，家樂福的上游供應商統一集團 (1216-TW) 共計持有 40% 股份，因此，在商品供應的交易條件上，可能存在「無正當理由為差別待遇行為」的疑慮；結合後，家樂福與惠康議價能力提高，中小型供應商或因議價能力不足，而有退出通路的可能，且中小型供應商轉換通路業者尚須投入相當心力，也有可能減損產品多元性，影響消費者權益。

為消弭疑慮，確保整體經濟利益大於限制競爭不利益，公平會依公平交易法第 13 條第 2 項規定，附加 4 項負擔。其中，公平會要求，家樂福在 3 年內，應維持其目前針對平均月進貨金額低於 100 萬元的中小型供應商設置專案，且無正當理由或未予合理通知時，不得終止或將任何中小型供應商自名單中除名。