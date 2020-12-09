水情持續吃緊澎湖轉提醒綠燈 經長：將輔導工業用水大戶節水

旱災中央災害應變中心今 (9) 日召開第 4 次工作會報，經濟部長王美花表示，近期降雨仍以大台北、宜蘭、東部地區為主，考量中央氣象局預測至明年 5 月底前降雨可能偏少，既有減壓供水地區維持黃燈，即日起也將澎湖地區調整為水情提醒綠燈，同時將針對工業用水大戶進行減水輔導。

王美花表示，水情吃緊狀況持續，已要求台水公司、科技部、地方政府、工業局、加工出口區管理處預先作好可能減量供水橙燈盤點整備工作，目前包含工業區、科學園區、加工出口區等平均節水 5-7%，也將針對 246 家每日用水 1000 萬噸的用水大戶，進行輔導。

稻作灌溉方面，王美花指出，依氣象分析未來一周中南部仍有局部降雨機率，考量往例台中以北灌區育苗期約在 1 月上旬，將持續監控水情滾動檢討明年一期稻作供灌策略，並在下次工作會報提案討論。

不過水情狀況持續吃緊，旱災中央災害應變中心表示，澎湖地區水庫蓄水量持續偏低，雖已透過海水淡化廠增量產水因應，但為預防明年 5 月底前降雨機率偏少、澎湖地區觀光人潮增加，宣布澎湖地區水情燈號調整為提醒綠燈。

另一方面，水利署今也把握南方雲系通過，全面加大力度進行增雨作業，由空軍單位上午 10 時出機 C-130 兩架次在烏山頭、曾文及南化等集水區進行空中增雨，水利署地面增雨作業小組則同時在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、曾文水庫進行地面增雨。