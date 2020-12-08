實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1208 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6743 安普新 12/08 初上市 12/02-12/04 2260 100.00 100.00 中國信託 1 12/07 233085 2530 華建 12/09 上市增資 12/03-12/07 21260 12.56 12.56 凱基 1 12/08 128998 2755 揚秦 12/10 初上櫃 12/04-12/08 425 60.00 60.00 台新 1 12/09 167894 2812 台中銀 12/14 上市增資 12/08-12/10 21265 10.20 10.20 凱基 5 12/11 6762 達亞 12/14 初上櫃 12/08-12/10 726 267.98 267.98 元富 1 12/11 6541 泰福-KY 12/16 上市增資 12/10-12/14 3996 36.00 36.00 凱基 1 3325 旭品 12/16 上櫃增資 12/10-12/14 900 25.00 25.00 台新 1 1593 祺驊 12/17 上櫃增資 12/11-12/15 170 50.00 50.00 玉山 1 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。