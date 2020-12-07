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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1207
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3138   耀登        12/07  初上市      12/01-12/03      1235   46.00     46.00  國票        1   12/04    408112
4919   新唐        12/07  上市增資    12/01-12/03      7200   38.00     38.00  中國信託    1   12/04    265807
6743   安普新      12/08  初上市      12/02-12/04      2260  100.00    100.00  中國信託    1   12/07    249022
2530   華建        12/09  上市增資    12/03-12/07     21260   12.56     12.56  凱基        1   12/08     76156
2755   揚秦        12/10  初上櫃      12/04-12/08       425   60.00     60.00  台新        1   12/09     80001
2812   台中銀      12/14  上市增資    12/08-12/10     21265   10.20     10.20  凱基        5   12/11
6762   達亞        12/14  初上櫃      12/08-12/10       726  267.98    267.98  元富        1   12/11

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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