「國泰台灣5G+」受益憑證自 2020.12.10上市

國泰證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「國泰台灣 5G PLUS ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（109）年 12 月 10 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00881）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 109 年 12 月 10 日。

四、事務代理機構：國泰證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：國泰證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：70763944。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：國泰台灣 5G+。

(二) 基金英文名稱：Cathay Taiwan 5G Plus ETF。

(三) 基金英文簡稱：Cathay Taiwan 5G+。

(四) 證券代碼：00881。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000088103。

(六) 基金統一編號：88114133。

(七) 基金成立日期：109 年 12 月 1 日。

(八) 每日漲跌幅限制：10%。

(九) 基金保管機構：第一商業銀行股份有限公司。