「鎧勝-KY」訂於 2021.01.15下市

鎧勝控股有限公司（證券代號：5264）停止其股東名簿記載之變更及其上市有價證券停止買賣暨終止上市日期。

一、鎧勝控股有限公司（下稱鎧勝公司）因與和碩聯合科技股份有限公司（下稱和碩公司）100% 持有之子公司 Pegasus Ace Limited（下稱 Pegasus）進行反式三角合併，以鎧勝公司為存續公司，Pegasus 為消滅公司，鎧勝公司於合併完成後將成為和碩公司 100% 持股之子公司，已訂定股份轉換基準日為 110 年 1 月 15 日，核有本公司營業細則第 53 條之 7 終止上市之情事，業報請主管機關備查其有價證券停止買賣暨終止上市。

二、終止上市日期：民國 110 年 1 月 15 日。

三、停止買賣開始日期：民國 110 年 1 月 7 日。

四、最後交易日期：民國 110 年 1 月 6 日。

五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國 110 年 1 月 11 日至 1 月 15 日。

六、終止上市證券代號、簡稱及辦理股務機構：

(一) 代號：5264。

(二) 簡稱：鎧勝 - KY。

(三) 辦理股務機構：

１、公司名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部。

２、地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓。

３、電話：02-23892999。