「元大電動車N」指數投資證券自 2020.12.08上市

元大證券股份有限公司發行之「元大證券臺灣電動車代表報酬指數指數投資證券」於本（109）年 12 月 8 日上市開始買賣。
一、指數投資證券中文簡稱：元大電動車 N。
二、指數投資證券英文名稱：Yuanta Taiwan Electric Vehicles Supply Chain Representatives ETN。
三、指數投資證券英文簡稱：Yuanta EVR ETN。
四、證券代號：020022。
五、國際證券編碼（ISIN）：TW0000200229。
六、申報生效發行單位數：200,000,000 單位。
七、上市發行單位數：200,000,000 單位。
八、開始上市買賣日期：民國 109 年 12 月 8 日。
九、到期日：民國 112 年 12 月 7 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。
十、每日漲跌幅限制：10%。
十一、事務代理機構：元大證券股份有限公司。
十二、有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「國內 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。