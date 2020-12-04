「元大電動車N」指數投資證券自 2020.12.08上市

元大證券股份有限公司發行之「元大證券臺灣電動車代表報酬指數指數投資證券」於本（109）年 12 月 8 日上市開始買賣。

一、指數投資證券中文簡稱：元大電動車 N。

二、指數投資證券英文名稱：Yuanta Taiwan Electric Vehicles Supply Chain Representatives ETN。

三、指數投資證券英文簡稱：Yuanta EVR ETN。

四、證券代號：020022。

五、國際證券編碼（ISIN）：TW0000200229。

六、申報生效發行單位數：200,000,000 單位。

七、上市發行單位數：200,000,000 單位。

八、開始上市買賣日期：民國 109 年 12 月 8 日。

九、到期日：民國 112 年 12 月 7 日，到期日如為非營業日則順延至次一營業日。

十、每日漲跌幅限制：10%。

十一、事務代理機構：元大證券股份有限公司。

十二、有關指數投資證券基本資料請至本公司網站 ETN 專區（http://www.twse.com.tw/zh/page/ETN/summary.html），查詢「ETN 商品資訊」→「國內 ETN」→依指數投資證券中文簡稱查詢（連結發行人網頁可查詢指數投資證券每單位指標價值、指數投資證券單位總數等相關資訊）。