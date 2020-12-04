【日盛投顧】5日線不破仍有機會創高

◆盤勢分析

1.DRAM 及 LCD 雙 D 股助攻下，週五台股開高走高震盪，最高點 14,149 點再創歷史高，最低點 14,010 點守穩 5 日線 (13,942 點)、10 日線(13,884 點)、月線(13,658 點)、季線(13,052 點)、半年線(12,701 點) 及年線 (11,892 點)，終場指數上漲 155.35 點，漲幅 1.11%，收在 14,132.44 點，成交金額為 2,886.50 億元，小於 5 日均量(3,040 億元) 但大於 20 日均量(2,510 億元)。三大法人合計買超 127.40 億元：外資買超 146.83 億元、投信賣超 6.91 億元、自營商賣超 12.52 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 13,600 點至 13,700 點，壓力為 14,200 點至 14,300 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (84) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.28%，收在 180.31 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 175 點附近，壓力為 185 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (92) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢偏多 / 震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11 月營收靚、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、5G、面板、車用、原物料、運輸為短線盤面主流

1. 半導體：半導體幾乎全線缺貨，掀起漲價潮，晶圓代工 2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。6488 環球晶透過併購擠身晶圓片二哥，轉投資 5483 中美晶、小老弟 3532 台勝科、6182 合晶也可望沾光。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY 等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應，模組廠 3260 威剛也受益。IC 封測價格第四季起調漲，3711 日月光投控、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電向前衝。

2.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如光通訊的 6426 統新、4977 眾達 - KY、3025 星通、6451 訊芯 - KY 等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

3. 面板：供需好轉，產業迎來成長週期，2409 友達、3481 群創、6116 彩晶喜洋洋。

4. 車用：Tesla 上海廠 2021 年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成、4938 和碩、2357 華碩等長線將相對受惠，車市回溫，零組件 2231 為升、6279 胡連等可望受惠。

5. 原物料：美元趨勢向下，原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、塑化 1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。