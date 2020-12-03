【野村投信】半導體產能全線吃緊

焦點訊息：

環球晶宣布將公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，此一收購案將使環球晶全球矽晶圓市佔率一舉衝上三成，超越勝高躍居全球第二大矽晶圓廠，並拉近第一名日本信越 (Shin-Etsu) 的 33%。此一整併有利於削減競爭對手、重整產業秩序，未來矽晶圓價格可望更趨穩定。

國內記憶體大廠證實，由於需求大幅攀升，NOR 型快閃記憶體 (Flash) 價格 2021 年價格將逐季上調，上半年景氣正向看待。

經理人觀點：

半導體產能全線吃緊：

目前看來，半導體產能的吃緊程度與日俱增，並從上游往下游發展，後段封測廠產能已嚴重短缺，反映強勁的終端需求。這段時間，我們已見到製造端浮現瓶頸，意即全球終端客戶在苦等下游產品、下游封測業者引頸期盼上游 IC 的景象，典型的供不應求。我們看好 2021 年的半導體產業前景，明年的基調是：上半年產能支應今年因疫情被延宕的產品，下半年產能則拿來滿足明年的新產品。

美中科技戰一日不停，台廠一日得利：

基本上，在美國基於維繫國防安全的大原則下，拜登政府不致於解除半導體晶片與關鍵技術輸入中國的抑制措施，我們堅信台廠明年可望延續今年兩邊得利的故事：一手添購美方設備，一手豪取中國訂單。

政府支持電力基礎建設，力挺晶圓代工：

不論一線或二線廠，今年台灣業者在全球舞台連戰皆捷，且以實際動作大舉在台投資設廠，政府也做出相應回饋，在鼓吹綠電的大戶條款中，除了給晶圓代工用電大戶們五年緩衝期，同時也開了一些方便之門，目的就是希望半導體產業能根留台灣。政府的力挺，搭配美國防堵中國科技崛起的中心思想，我們認為對相關業者而言，今年的榮景並不僅僅只是轉機，而是可以期待未來能出現結構性的正向變化。

漲多回檔是常態，無需過度在意：

11 月全球股市普遍寫下亮麗表現，台股也不例外，行情如同我們選前預估的情境發展。股市多頭的主要特徵是頻創新高、拉回整理再創高，此一格局下，我們老調重彈，不要預設高點。

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