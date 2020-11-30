【群益投顧】指數開高走低，盤中指數逼近14000點再創新高，尾盤在MSCI 調整下跌幅遽增

一、盤勢分析

美總統川普公開表示，如果選舉人團在 12 月 14 日認證拜登勝選，他將離開白宮。美國聯準會 11 月會議紀要顯示，Fed 將釋放更多的流動性以提振經濟。美股道瓊上周首度突破三萬點大關，道瓊、標普與 NASDAQ 上週漲幅皆超過 2%。

台股盤面上最強勢族群矽晶圓股環球晶、中美晶漲停，台勝科、合晶等大漲，封測個股日月光投控、華東盤中大漲，面板相關股友達、群創、彩晶集體上漲，被動元件國巨、奇力新、華新科等皆有表現，太陽能族群元晶、安集、茂迪等皆是紅盤，收盤因賣壓增高及 MSCI 半年度調整，下跌 144 點，跌幅 1.04%，收在 13722 點，成交量大增為 3835 億元。

二、盤勢預估

指數在上周維持在 13800 點之上高檔整理，今日盤中一度逼近 14000 點後遭獲利回吐、當日沖銷及 MSCI 半年度調整賣壓相繼打下，KD 技術指標 K 值由 80 以上高檔回落至 31，但大體上買盤集中在電子股各族群都有強勢表現，傳產股亦有強勢類股出線，未來指數持續上攻 13800 點～14000 點機會仍大。

國巨第 3 季稅後盈餘 36.27 億元，季增 10.1%，單季每股盈餘為 7.37 元，為 7 季來新高，累計前 3 季每股盈餘為 20.03 元。國巨 11 月營收有機會月增 6% 至 77 億元，年增率 118%；第四季營收呈淡季不淡。

矽晶圓大廠環球晶 (6488) 宣布與德國矽晶圓大廠 SiltronicAG 正在就達成商業合併協議 (BCA) 進行最終階段協商，環球晶擬以每股 125 歐元、相當於溢價 48%，公開收購 Siltronic 流通在外股份，預期於 12 月第二週取得雙方董事會核准後，進行簽署。

8 吋晶圓代工漲價效應擴大，聯電 (2303) 本季開始調漲代工價格，陸廠中芯國際也跟進漲價，明年價格續看漲，台廠以聯電 8 吋廠數量最多，在兩岸布局 8 座 8 吋晶圓廠，因此受惠程度高。世界先進、聯電已相繼證實漲價，並表示訂單將滿到 2021 年。

開發金 (2883) 上周五宣布將以公開收購的方式，再度收購中壽 (2823) 已發行股數的 21.13%，完成收購後，開發金對中壽的持股已過半、達 55.95%，收購價格為 23.6 元，溢價率為 17.2%。股價一度漲停至 22.7 元。

三、強勢股

電子：

元晶 (6443)、聯電 (2303)、中美晶 (5483)、南電 (8046)、環球晶 (6488)。

非電：

日勝生 (2547)、中工 (2515)、三陽 (2206)、榮成 (1909)、中壽 (2823)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據