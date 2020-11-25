【群益投顧】指數高檔獲利了結賣壓湧現 台股轉為震盪整理修正乖離

一、盤勢分析

美國前 1 個交易日因川普同意政權交接，美國政局趨穩，加上國際油價回升與疫苗研發持續進行，點燃市場對全球需求面的復甦期待，科技巨擘包含蘋果 (AAPL-US)、臉書(FB-US)、微軟(MSFT-US) 等全數上漲，能源、金融與工業類股同步走高，終場美四大指數全面收紅，其中道瓊收盤站上 3 萬點的整數大關。台股今 (25) 開高 53.82 點，盤中出現獲利了結賣壓，導致指數翻黑，終場加權指數下跌 68.3 點，成交量 2636.13 億元。盤面上以航運、塑化、金融、PCB、MOSFET、車用電子、風力發電與營建等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

台股技術面，週線在連 3 紅之後，本週目前留下黑 K 上影線，短中期均線仍維持多頭排列，月、週、日 KD 指標同步進入高檔鈍化區，惟指數接近 14000 點之前，高檔獲利了結賣壓湧現，原先勁揚的盤堅格局轉為高檔整理型態。盤面上，包含像貨櫃、被動元件等具備漲價題材類股，漲勢相對穩健，ABF 重啟多頭攻勢，另外矽晶圓，LED 等中低位階族群同步進行落後補漲。投資策略中，多數電子或傳產權值股同時具備支撐指數的功能與高現金殖利率的優勢，相關類股拉回到短期均線支撐時可分批佈局。另維持強者恆強且軋空的漲價題材與主流熱門股，操作上採 3 日均線轉折向上，且量能溫和放大時順勢交易，若標的當沖比例逾 4 成以上，建議短打因應。

MOSFET 族群中，因 5G 題材持續發酵，8 吋代工產能吃緊，NB 大廠要求下游 ODM 廠增加備料，在驅動晶片、電源管理晶片、影像感測晶片需求提升，第 4 季 MOSFET 廠商產品呈現雙位數的漲勢。相關個股包含富鼎 (8261)、大中(6435)、強茂(2481)、茂矽(2342)、尼克森(3317)、杰力(5299) 等股價同步呈現盤堅格局。

矽晶圓受惠於第 3 季起半導體市況回溫，帶動矽晶圓需求與明年漲價效應，SEMI 評估今年全球矽晶圓出貨量較去年成長 2.4％，明後年將維持成長力道，12 吋晶圓訂單熱絡。隨 CIS、工業、車用與屏下指紋辨識等應用領域擴張，8 吋產線稼動率提升，相關台廠包含環球晶 (6488)、中美晶(5483)、合晶(6182)、台勝科(3532) 等，營運動能逐步加溫。

個股焦點中，凱美 (2375)10 月營收年增 10.39%，受惠於中國市場實施零部件的國產化政策，鋁質電容產品與風扇營收皆顯著成長，未來將積極佈局電競、智能儀表等高階應用領域，加上鴻海與國巨策略聯盟後，供應商凱美因應訂單需求提升，將投產新增產能，持續挹注獲利表現。

三、強勢股

電子：威盛 (2388)、長園科 (8038)、星通 (3025)、今國光 (6209)。

非電：中興電 (1513)、同致 (3552)、胡連 (6279)、萬海 (2615)、鄉林 (5531)。