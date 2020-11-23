台股上演雙軋行情 這族群散戶退法人進

全球疫情仍然嚴峻，但疫苗開發時有進展，疫情終將和緩的情況下，明年經濟彈升可期。股市總是提前反應，台股再創新高到 13921 點，指數能創高就是多頭，台幣盤中維持升值趨勢，外資回補潮 11 月才剛開始，目前融資餘額 1596 億元比兩年前大盤在 1 萬 1 時高檔融資 1924 億還低 300 多億，如今大盤又多漲了 2000 多點，融資不增反減，融券餘額則突破百萬張，形成軋空手及軋空單行情，而未來 2~3 個月無財報干擾的情況下，選股成為首要。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，有行情最怕沒做對主流，主流在哪裡？看股價就知道。台股有五檔超過千元以上的股票，依序是大立光 (3008-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW)、信驊 (5274-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW)。其中只有一檔光學股，另四檔都是 IC 設計；IC 設計股王這個月大漲 4 成，這不是主流什麼才是主流呢。

11 月初拜登選情占優勢時，我在專欄中就指出華為概念股可望起死回生，當時看好矽力 - KY 與立積 (4968-TW)。矽力 - KY 主要從事電源管理 IC，專攻中國市場，客戶包括中興、華為、聯想、三星、TCL 等。中國廠商擔心受制美國而轉向矽力 - KY，就算華為禁令不放寬，矽力 - KY 受惠去美化趨勢，在中國滲透率持續提升。

今明年 5G 手機發展迅速，使用電源管理 IC 數量又比 4G 手機翻倍，帶動電源管理 IC 需求大爆發，估計矽力 - KY 今年 EPS 為 32~34 元，明年 EPS 上看 45~48 元。IC 設計股王明年本益比已經超過 40 倍，將帶動 IC 設計整體的比價效應。

立積 (4968-TW)11 月也大漲逾 4 成，狂飆的威力不輸矽力 - KY。5G 世代之下，居家及辦公網路 WiFi 分享器升級潮已經來臨，WiFi 6 滲透率將在明年大幅提升，對 WiFi 射頻元件用量看漲。

立積是全球前三大非美系供應商，受惠去美化，明年業績強勁成長。而立積券資比更是高達 47%，外資、投信 11 月聯手大買超過一萬張，形成法人軋內資的情況。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，IC 設計一檔接著一檔比價向上，除了去美化效應，晶圓代工產能吃緊造成晶片供不應求，下游需求又異常強勁，電源管理 IC、驅動 IC 與 MOSFET 漲聲四起。

敦泰 (3545-TW) 是觸控與驅動 IC 大廠，第四季已經調高部分產品的售價，OLED 觸控 IC 更是切入三星供應鏈。OLED 目前以三星市占率最大，高達 80~92%，能打入三星供應鏈，等於站在巨人的肩膀上，未來還有機會供應驅動 IC，連觸控 IC 也有機會，想像空間大。

敦泰今年 EPS 估計為 3~3.2 元；明年上看 4.55 元，明年本益比 12~13 倍，遠低於矽力 - KY 的逾 40 倍及立積的逾 20 倍。投信連二月買超敦泰，共累計約 9000 張，融資水位則是越來越低，降到近幾年的低檔，籌碼由散戶流向法人手中，後市相當值得留意。還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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