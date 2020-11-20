台新夢想家職籃正式成軍 首役精彩可期

台新銀行正式邁入職籃領域！台新銀行總經理尚瑞強今 (18) 日正式宣佈台新銀行冠名贊助職業籃球隊伍，原寶島夢想家籃球隊，即起正式更名為「台新夢想家」，並將於 12 月 19 日加入職籃戰局開打！首週彰化場將辦主場限定活動及卡友折扣優惠！

尚瑞強表示，過去夢想家籃球隊致力於職業籃球運動的推廣，不但能結合在地城市行銷臺灣，協助提升臺灣國際形象，並重視球隊優質形象及球員適性發展，積極闡揚勇於實踐夢想的認真精神與台新的企業理念相輔相成，因此，雙方一拍即合，決定成就「台新夢想家」職業籃球隊，充分展現台新善盡企業社會責任，支持推廣社會運動風氣。新球季即將開打，台新夢想家籃球隊除了彰化縣立體育館的主場之外，更將新增臺中市賽事，擴大籃球城市版圖。

「台新夢想家」成軍，立即加入今年臺灣職業籃壇新成立 P. League + 聯盟的戰局，於次 (12) 月 19 日起於於臺灣 (臺北、桃園、新竹、臺中、彰化) 五大城市正式開戰。

「台新夢想家」籃球隊的首戰將對上三大勁敵「台北富邦勇士」、「新竹攻城獅」、「桃園領航猿」，城市大戰接連開展精彩可期，開賽首週彰化主場將舉辦台新限定主題活動，球迷可透過全臺 7-11ibon 機台購買台新夢想家主場賽事票券，持台新信用卡付款可享 95 折優惠 (僅限單買票券提供折扣優惠)，官方周邊商品則可至台新夢想家商城（https://www.formosadreamers.com）購買，賽事現場持台新信用卡購買商品可享 9 折優惠，相關優惠資訊詳見台新夢想家臉書官方粉絲團。尚瑞強特別邀請籃球愛好者一同親臨球賽現場，近距離親身體驗精彩刺激、活力四射、魅力無窮、熱血沸騰的台新夢想家籃球隊！

「台新夢想家」的前身寶島夢想家過去曾代表臺灣加入東南亞職業籃球聯盟（簡稱 ABL），在 2018-2019 年賽季有相當傑出表現外，將主場設置於彰化縣，帶動中部籃球風潮，出賽海外期間更受到東南亞地區在地台商熱情支持，為臺灣職業籃球帶全新的關注以及新氣象！相信以創新能力突出業界的台新將會加持該球隊，成為築夢踏實的運動界典範！

台新銀行這幾年來力挺臺灣運動發展不遺餘力，特別是在女性及青少年運動發展支持上已深耕多年，除了已連續三年贊助舉辦女子路跑，並扶持蔡佩穎、吳佳晏、谷筱霜、辜翠萍等女子高球及南投空手道等年輕選手，在國內外運動舞台上發光發熱為國爭光之外，日前更第三度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證。為持續擴大企業影響力，展現運動企業支持臺灣本土運動員發展之決心，這次進入職籃領域，更是重大的一步！

謹慎理財 信用至上

差別循環信用利率：一般消費及預借現金為 6.75%~15%, 依電腦評等而定

循環利率之基準日為 104 年 09 月 01 日

預借現金手續費：預借現金金額 * 3%, 不足 NT$100 以 NT$100 計算