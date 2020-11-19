【野村投信】萬三之後，將迎來另一個高檔震盪區間

焦點訊息：

輝瑞與莫德納陸續發布旗下 COVID-19 疫苗的正向數據，分別於 90% 及 94.5% 新冠患者身上成功引發免疫反應，預計最快本月底前申請美國聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權。新冠疫苗的好消息一舉激勵全球投資人，對景氣重返疫情前水準的時間與力道更具信心。

華為宣布出售旗下榮耀品牌相關業務與資產，買方是今年 9 月 27 日甫成立的深圳市智信新信息技術有限公司，華為表示將不會持有新榮耀的任何股份。

經理人觀點：

突破萬三，進入另一個高檔震盪區：

在半導體、金融及傳產股強勢輪動下，大盤箱型整理區間已順利上移，這是多頭遲來的勝利。觀察目前情勢，第二支新冠疫苗的利多對股市短線激勵效果已經下滑，加上明年 1 月喬治亞州兩席參議員重新投票結果及 20 日總統就職前的潛在政治變數，與歐美陸續啟動局部的防疫封鎖措施，都不排除使股市進入另一個短線高檔震盪區間，這是空手投資人今年最後的進場機會，一同劍指明年上半年台股行情。

外資終於積極回補台股：

11 月迄今 (截至 17 日)，外資累計買超金額已達新台幣 1,348 億元，此一數字是近一年外資單月最高紀錄，且期間僅有一個交易日賣超。在買超內容上，除了積極回補護國神山，傳產與金融股方面也有所著墨，這呼應了近期台股盤面上類股輪動的良性發展，投資人不妨期待明年更健康的台股行情。

留意「溫和通膨」概念股：

隨著全球經濟展望轉佳 (甚至加速增長)，2021 年我們可望面臨十分溫和的通膨萌芽，報價跟著走的次產業有機會因此受惠，例如塑化相關行業。雖然我們不認為明年國際原油價格有暴漲的本錢，但塑化產品的基本需求仍有機會替價格(溫和的報價上調) 帶來支撐，進一步營造股價表現空間。

貨櫃股展現賣方市場姿態：

傳產 2021 上半年的另一個亮點是貨櫃股。雖然該產業長期以來供過於求，不過各家業者近兩個季度的獲利普遍不錯，至今尚未見到個別業者試圖輕易破壞目前趨近均衡的市場供需。我們已聞到了些許賣方市場的味道，它自然會是明年值得期待的潛力族群之一。

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