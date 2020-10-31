〈美律40周年〉首個非蘋音訊模組微小化技術TWS 明年上半年上市

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (31) 日舉行 45 周年音樂會，總裁黃朝豊表示，與美鴻電子拓展音訊模組微小化技術 (SIP)TWS(真無線藍牙耳機)，將在明年上半年上市，是首個非蘋 SIP TWS 案子，後續還有 3 個產品正在洽談中。

美律日前與日月光投控 (3711-TW) 旗下的環鴻科技合資，在台灣設立新公司美鴻電子，拓展 SIP 業務，黃朝豊指出，看好 TWS 趨勢，目前首個非蘋的 SIP TWS 案子已進入尾聲，由美律負責 TWS 組裝、美鴻電子進行產品製造，新品預計明年上半年上市，另外，後續還有 3 個案子正在與客戶進行討論，同樣將於明年進入量產。

黃朝豊表示，目前許多高階耳機產品陸續導入 SIP，看好首個非蘋 SIP TWS 即將推出，其他業者也將逐步跟進，預期 SIP TWS 未來營收比重將大幅成長。

美律也與立訊合資赴越南設新廠，黃朝豊強調，立訊不是美律股東，雙方僅是策略合作夥伴關係，美律在電聲元件領域布局已久、立訊優勢在生產效率與成本控制，雙方合作有望提升市占率。

黃朝豊指出，過去公司多聚焦在聲音相關產品，不過隨著居家辦公趨勢興起，聲音與影像結合的產品也成為未來趨勢之一，首要先設計視訊會議的聲音影像結合產品，預計 2022 年有望大量出貨。