英國富時100指數期貨要來了 參與英國股市不用承擔匯兌風險

臺灣期貨交易所將於下周一 (23 日) 上市英國富時 100 指數期貨，提供交易人直接參與英國股市且無需承擔匯兌風險的管道，期交所產品線也進一步擴及至歐洲市場。

期交所表示，本次推出英國富時 100 期貨，其標的英國富時 100 指數由倫敦證交所上市股票中選取符合流動性等各項標準的前 100 大上市企業，最能反映英國整體經濟景氣指標，加上期交所近年推出的美國及日本股價指數期貨，將使產品線涵蓋北美、亞洲及歐洲 3 大主要金融市場。

期交所表示，英國富時 100 期貨以新臺幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可參與，契約乘數為每點新臺幣 50 元，契約規模僅約 30 萬元，有利一般交易人參與。

期交所自 2015 年以來，陸續推出美國道瓊、標普 500、那斯達克 100 及日本東證期貨等國外期貨商品，交易活絡，此次推出英國富時 100 指數期貨，除提供交易人因應國際市場波動另一避險管道，亦可滿足交易人多元需求並進一步提升我國期貨市場競爭力。

此外，下周一，期交所還將進行「美國道瓊、標普 500 及那斯達克 100 期貨到期契約最後交易日交易時間調整」，此一調整是為了提供到期契約於最後結算價產出前仍可交易的機會，延長最後交易日的交易截止時間，將到期月份契約於最後交易日的收盤時間調整至下午 10:30，遇美國夏令日光節約期間則為下午 9:30。