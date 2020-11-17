

◆盤勢分析

1. 繼上週輝瑞疫苗有效性達 90% 後，週一 Moderna 宣布旗下疫苗達 94.5% 有效性，激勵美國投資人信心，推升終場四大指數漲幅介於 0.80%~2.48%。科技指標股集體收紅。APPLE 上漲 0.87%、FB 上漲 0.73%；Alphabet 漲 0.100%；亞馬遜上漲 0.072%；微軟上漲 0.33%；台積電 ADR 大漲 6.49%；日月光 ADR 上漲 4.30%；聯電 ADR 上漲 3.78%。

2. 亞股台股早盤小高盤開出，在 2330 台積電、2303 聯電、2454 聯發科、2317 鴻海與台塑四寶推升下，指數一路震盪走高，終場收在 13,555.83 點，再創歷史新高。

3.OTC 指數同步走高，終場收在 168.49 點，創五日新高價。強勢板塊為半導體、電子族群。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周一台股跳空高開，指數震盪走高收長紅 K 棒，再創歷史新高價，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：價量齊揚，後維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 263.66 億元；外資 + 228.7 億元、投信 - 0.63 億元、自營商 + 35.58 億元。

5. 半導體、設備：上週五台積電 ADR 勁揚 3.79%，2330 台積電開盤一路走高，收盤上 4.76%；帶動 2303 聯電、5347 世界先進跳空上漲。此外，相關設備股 2338 光罩、6223 旺矽、6510 精測、6196 帆宣、3680 家登、3131 弘塑等台積概念股表現佳。

6. 蘋概：蘋果 iPhone 12 系列新機銷售亮眼，2317 鴻海股價創四個月來新高；供應鏈玻璃廠 3149 正達股價直奔漲停，組裝代工廠 2382 廣達及銅箔基板廠 2383 台光電均漲逾半根停板，6121 新普、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、3711 日月光投控、台虹等漲勢強勁。

7. 網通、PCB：5G 再獲市場資金青睞，砷化鎵 8086 宏捷科強勢亮燈漲停、3105 穩懋大漲近 5%，創波段新高；2455 全新同步漲逾 3%。PCB 族群也獲得資金進駐，軟板廠 6153 嘉聯益率先攻上漲停；6141 柏承、3044 健鼎走強。

8. 操作建議：短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11、雙 12 與聖誕節相關受惠股。。

9. 眾達 Q3、前三季 EPS 雙創高: 4977 眾達 - KY 眾達受惠 100G 單通道光收發器放量出貨，加上儲存區域網路（SAN）終端客戶推出新機種，帶動 32G 光收發模組出貨表現迭創新高，另供應日、韓 5G 市場的 25G BIDI 中長距離單纖雙向光模組產品，亦於第三季開始放量出貨，前三季合併營收 24.2 億元、營業利益 3.55 億元、稅後淨利 3.85 億元，分別較去年同期成長 34.64％、40.8％與 107.22％，每股稅後盈餘（EPS）5.76 元，優於去年同期的 3.23 元，單季 EPS 3 元及累計 EPS 5.76 元同創歷史新高。

10.Skyworks 擴大委外 三台廠吃香：蘋果首款 5G 智慧型手機 iPhone 12 銷售暢旺，包括三星、OPPO、Vivo、小米等非蘋陣營亦大動作推出新款 5G 手機搶市。由於 5G 手機搭載的功率放大器（PA）數量較 4G 增加約兩倍，PA 元件供不應求，IDM 大廠 Skyworks 因自有產能滿載，近期擴大委外代工並在台串起供應鏈。砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠 8086 宏捷科、3711 封裝廠日月光投控、2449 測試廠京元電直接受惠。