〈貴金屬盤後〉歐美實施新防疫限制、經濟數據放緩 黃金連3漲

週一 (16 日) 交易，在一些新防疫經濟限制與顯示紐約工廠活動減緩的數據公布後，黃金期貨價格上漲，為連續第三日收高。然而，新冠候選疫苗的更新消息縮限了黃金漲幅。

Zaner Metals 分析日報指出，「在歐洲部分地區以及美國密歇根州、華盛頓州實行新活動限制措施的消息傳出後，金價上漲。」

紐約 11 月工廠活動下降支撐了金價上漲。紐約 Fed 週一公布，帝國商業狀況指數 11 月份下降 4.2 點至 6.3，低於預期。根據 Econoday 調查，經濟學家先前預期為 13.5。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 1.60 美元或約 0.08%，收每盎司 1887.80 美元。

週一為黃金連續第三個交易日收高，但黃金交易最活躍契約上週收低 3.4%，根據 FactSet 數據，為 9 月 25 日止的當週以降最大單週跌幅。

12 月白銀期貨價格上漲 3 美分或 0.1%，收每盎司 24.802 美元。上週白銀下跌 3.5%。

週一稍早，因 Moderna (MRNA-US) 宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%，黃金早盤交易承壓。

上週輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 甫宣布實驗中的新冠候選疫苗在第三階段試驗上發現有效性達 90%。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，「投資者聚焦新冠疫情，以及持續不斷的可用疫苗利多消息能否激勵股價上漲，從而使資金撤出黃金。」

亞太地區的消息也讓黃金週一承壓：南韓、中國和日本簽署了全球最大自由貿易協議。

然而，投資者也衡量了政府債務。「政府公債遠超過 27 兆美元，債務在 GDP 的占比達 128%，且未來幾個月預計會有更多新冠病毒相關支出。」政府債務牽連著通膨，而通膨上升將刺激投資者搶購黃金。

整體而言，新冠疫情給予了金價支撐力，因為投資者奔向被視為安全性的資產。在央行與政府努力支出以對抗新冠病毒造成的經濟損失時，黃金向來被視為避險工具。

與此同時，新冠候選疫苗的消息也不利美元，Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「因為這改變了世界其他各地的宏觀經濟背景。美元一定會在明年某個時刻變成籌資貨幣，這應會為大幅走弱的趨勢鋪路。」

ICE 美元指數下降 0.1% 至 92.642。美元走疲有利美元計價的大宗商品，因價格更吸引海外買家。

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