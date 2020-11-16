德淵Q3純益年增3.4倍 每股賺0.42元 近5年單季新高

化工廠德淵 (4720-TW) 今 (16) 日公告第三季財報，受惠電子用特化產品轉旺、熱熔膠產品需求回溫，單季稅後純益 3720 萬元，季增 1.17 倍，年增 3.4 倍，每股純益 0.42 元，攀近 5 年來單季新高。前三季稅後純益 4300 萬元，年增 18.6%，每股純益 0.48 元

德淵第三季營收 8.52 億元，季增 11.22%，年增 3.88%，毛利率 24.27%，季減 0.11 個百分點，年增 4.17 個百分點，營益率 7.4%，季增 1.23 個百分點，年增 5.17 個百分點；稅後純益 3720 萬元，季增 1.17 倍，年增 3.4 倍，每股純益 0.42 元。

德淵前三季營收 22.32 億，年減 6.6%，毛利率 22.87%，年增 3.47 個百分點，營益率 4.29%，年增 2.47 個百分點；稅後純益 4300 萬元，年增 18.58%，每股純益 0.48 元。

德淵表示，第二季在高階口罩熔噴過濾材料、防疫產業用熱熔膠需求大幅成長下，營運轉虧為盈，受到兩岸內需市場需求強勁帶動，第三季電子用特化產品轉旺、熱熔膠產品需求回溫，第三季獲利持續成長。

展望第四季，德淵表示，在台灣及中國大陸市場持續回溫，及大陸環保法規趨於嚴格下，對熱熔膠及高階特用化學品需求轉強，營收與獲利可望持續向上。

