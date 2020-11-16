【群益投顧】指數開高後一路走高，再創新高13551點，未來可望續攻13800 點以上新高

一、盤勢分析

上週五美股思科財報告捷，美股大反彈，四大指數同步收紅逾 1%，應材上漲 4.31%、台積電 ADR 大漲 3.79%，S&P500 漲 2.16% 創歷史新高。上週因輝瑞疫苗利多引領美股道瓊單週大漲 4.1%。台股開高走高在龍頭台積電再創新高引領下，大盤指數亦再創新高，盤面上台積電相關個股，精材、創意同步大漲，半導體個宏捷科、光罩、晶心科漲停，均豪、嘉聯益也是漲停，其他如立積、旺矽、愛普、廣達、強茂、矽力等全部大漲，收盤指數大漲 278 點，漲幅 2.1%，收在 13551 點，成交量擴增為 2346 億元。

二、盤勢預估

本週一大盤跳空開高立即突破前高再創新高 13551 點，外資本月份持續大舉買超，平均每日買超金額超過百億元，除電子股強勢上漲外，之前幫助指數走高的金融股、及台塑三寶等也同步走強，使得指數持續創高，未來台股應有機會持續上攻 13800 點～14000 點之更上一層大關卡區。

台積電受惠 5G 手機與高效運算應用，大客戶近期傳出大舉追單提高備貨量，帶動台積電 5 奈米及 7 奈米等先進製程產量大增。台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將持續突破第三季所寫下的營收新高，股價創新高站上 484 元市值衝破 12 兆元大關。

立積 (4968)WiFi 需求旺盛第四季將新增加 15 台的測試機產能，滿足客戶需求。Wi-Fi6 滲透率放大至 40%，平均單價及與毛利率朝著正向發展，2021 年在中國智慧手機的市占率也有望從目前的 20% 提升至 30～40%。

精材 (3374)10 月合併營收 7.97 億元年增 53.54%，1-10 月營收 56.74 億元，年增幅 50.3%。第三季稅前純益 5.98 億元，每股純益 2.2 元。前三季 8.96 億元，EPS3.3 元。股價飆漲接近漲停。

創意 (3443) 受惠於特殊應用晶片 (ASIC) 量產及委託設計 (NRE) 等業績挹注，3Q 單季稅後淨利季成長 189.6% 至 1.06 億元，創三季來高峰，EPS0.80 元。7 奈米、12 奈米製程委託設計案將進入認列高峰，因此預期第四季業績將有機會站上 2020 年以來新高，使全年營運呈現逐季成長。股價大漲創波段新高 349 元。

三、強勢股

電子：

宏捷科 (8086)、立積 (4968)、祥碩 (5269)、嘉聯益 (6153)、旺矽 (6223)。

非電：

萬海 (2615)、長榮 (2603)、美食 - KY(2723)、台塑 (1301)、永豐餘 (1907)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據