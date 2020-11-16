【安聯投信】疫苗與大選後進展正面 風險債券走揚

疫苗研發進度正向，總統大選情勢日趨明朗，上周風險債及信用債多有不錯表現。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括投資級債、高收益債及新興市場債等分別迎來 50.7、31.1 及 25.2 億美元的淨流入，且都較前一周有明顯成長，反應了市場此時對風險性的正面情緒。

安聯投信指出，上周前半受到疫苗實驗數據捷報、以及市場對於民主黨執政與分裂國會發展的正面反應，風險性債券持續走揚，公債殖利率彈升；但後在新冠肺炎確診病例於歐美持續攀高的影響下，漲幅略受壓抑。整理來看，包括美國、歐洲及全球高收益債單周皆收紅，避險債券如全球政府公債、美國政府公債等則走跌。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，隨著美國總統大選局勢逐漸明朗，金融市場對於總統由民主黨執政、國會分屬兩大黨的局勢反應正面，風險性資產如股票、高收益債普遍上漲，資金從傳統避險債券如公債流出，市場風險情緒指標－美國 10 年期公債殖利率在近來變回彈到 0.95% 的左右，接近疫情前殖利率 1% 以上水位，情緒轉趨樂觀，但也讓避險債券如公債也面臨壓力。

謝佳伶指出，觀察近 10 年內兩次公債殖利率彈升的狀況，包括了 2013 年第二季至年底聯準會宣布縮減購債規模的「縮減恐慌」，以及 2017 年 8 月至 18 年 7 月間聯準會升息抑制通膨間，美國 10 年期公債殖利率分別上揚了約 135 與 84 個基本點。在此二段期間內，包括全球公債、投資級債甚至是新興債皆呈下挫，幅度約在 1 至 4.3% 間，僅高收益債皆呈現上揚，其中較高評級（BB-B）的美國短年期（1-3 年）高收益債漲幅更優於全球高收益債，經驗顯示美國短年期高收益債對對公債殖利率彈升可望提供較佳的抵抗能力，值得投資人關注。

謝佳伶表示，進一步分析美高收市場，可發現包括娛樂、能源開採、印刷等產業受惠於選舉不確定性降低，以及疫苗進展樂觀，月初以來表現相對強勁。在此正面前提下，建議可關注受惠景氣復甦的產業如能源中游、商業航空租賃及汽車零件公司等，同時挑選 BB 級以上評級的券種，降低可能發生的信用風險。

展望後市，謝佳伶表示，近來美國經濟數據好壞參半，首先是最新公布的 10 月失業率大幅降至約 6.9%，明顯優於市場預期 7.7%，此外包括消費信貸、ISM 採購經理人指數等亦優於預期，但續領及初領失業救濟金人數表現則是較弱，隨著選舉逐漸底定，預計市場將陸續回歸經濟基本面，接下來須留意疫情發展以及美國新一輪刺激方案的進展。

【安聯投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合欲參與資產具長期增長潛力之投資人。相較於公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。安聯投信總代理之盧森堡系列基金 (AGIF) 及發行之境內基金，配息級別其配息可能由基金的收益或本金中支付 (AMg2 級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如 AMg 級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境內配息級別受益權單位原則上將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，惟不保證每月均執行分配。分配金額若未達新台幣 300 元、未達美元 100 元、未達人民幣 600 元時，當月不予分配，並將收益分配再申購配息級別受益權單位，該部分之申購手續費為零，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金投資地區包含中國及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。基金如投資於固定收益商品，期投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之可則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若有將新聞稿再製編需求者，謹請以本公司所公開之資料為主，勿為誇大或不實之報導。