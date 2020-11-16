

◆盤勢分析

1. 在思科、迪士尼等企業財報告傳來好佳績，激勵上週五美股揮別前一交易日跌勢後反彈。能源、工業類股領漲，指標股 FB 上漲 0.68%；Alphabet1.69%、亞馬遜 上漲 0.60%；微軟上漲 0.50%、應材上漲 4.31%、台積電 ADR 大漲 3.79%、 美材 2.99%，四大指數同步收紅逾 1%，標普創下歷史新高。

2. 上周五亞洲股市普遍盤下整理。台股早盤在平盤附近開出，一度回測五日線 (13185 點) 附近，午盤過後 2330 台積電等權值股逐漸回穩，推升最終加權指數收在 13,273.33 點，上漲 0.39%。

3.OTC 開平震盪，終場收在 166.67 點，漲幅 0.46%，持續在 5 日線與月線間震盪。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：上周五台股收帶下影線紅 K 棒，暫時守穩 5 日線。

(2)、量能：因周末效應市場追價轉趨謹慎，但是成交量縮至 1,806.07 億元，後續維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上，但 KD 值處於 80 之上高檔區。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 42.85 億元；外資 + 52.14 億元、投信 - 9.05 億元、自營商 - 0.24 億元。

5. 比特幣：上周四報價再創三年新高，6150 撼訊、5386 青雲、2465 麗台股價再度攻高；相關 IC 設計 3443 創意走揚。

6.PCB：陸系券商發表 6153 嘉聯益最新報告，指數公司受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，推升股價量出走高。

7. 紙類：1907 永豐餘 3Q20EPS 跳升至 1.33 元，創近年新高，早盤一度強攻漲停，也帶動造紙類股 1903 士紙、1904 正隆、1905 華紙、1906 寶隆早盤股價全面走揚。

8. 餐飲：受惠 10 月連假，餐飲股營收表現佳，2727 王品、2723 美食 - KY 尾盤收漲超過 4%。

9. 汽車、自行車：近期市場預期全球車市有望落底，周五整車 2204 中華、2206 三陽車、2207 和泰車轉強；9921 巨大、9914 美利達初見止跌。

10. 操作建議：美國大選疑慮淡去，台股指數沿五日線向上，短線可布局有新品發表的蘋果供應鏈 (5G 與高速傳輸)、二線塑化，與具有雙 11 與聖誕節相關受惠股。

11. 台積湧急單 產能大爆滿: 受惠品牌廠發動 5G 手機機海戰與高速運算（HPC）應用熱潮，2330 台積電四大主力客戶包括蘋果、高通、輝達、聯發科近期大舉追單提高備貨量，挹注台積電 5／7 奈米先進製程產能塞爆，客戶排隊潮已達明年下半年，瀰漫明年景氣春燕提早報到的氛圍。

12. 漢唐、帆宣 看旺到明年: 受惠於台積電、美光等半導體指標廠積極建廠擴產，無塵室工程暨設備廠 2404 漢唐、6196 帆宣營運火熱，前三季每股純益分別達 16.52 元、3.8 元，均賺贏去年全年總和。隨著客戶端持續增產，法人看好漢唐、帆宣業績都將一路旺到明年。

13. 運價漲 陽明、萬海 Q4 獲利靚: 貨櫃船運市場因缺櫃問題，繼歐美線後，亞洲區間航線運價也大漲，根據上海航運交易所資訊，10 月 30 日上海 - 新加坡航線每箱（20 呎櫃）運價 254 美元，11 月 6 日漲到 475 美元，13 日再漲到 728 美元，已是 2.87 倍價；法人估計 2609 陽明第四季獲利可較第三季增加 15-25％，2615 萬海可成長 20-30％。

