【Wen姐筆記】川普不認輸 美股不甩！台股燃料足 軋空有譜

儘管美國總統大選尚未公布正式結果，川普祭出法律戰動作頻頻，但美國股市似已判定川普大勢已去，美股 4 大指數繼續北上，標普指數更改寫歷史新高! 台股上周五以 12273.33 點作收，成交值縮至 1810 億元，但上市融券餘額仍維持在 94 萬張的高水位，小台散戶留倉空單水位也持續攀高! 台股軋空燃料充足，只要量能未失控，13256 點之上仍由短多控盤! 關鍵點位為 13273、13333 與 13366 點。

多方上周在 13256 之上紮營，目標即是衝關 13000 點，並挑戰歷史新高! 13300 點兩端哨站為 13273 與 13333 點。如能站穩 13333 點，台股可望更上層樓! 下一站密碼為 13366、13400 點關卡，13400 點兩端哨站為 13382 與 13428 點。如能再闖過 13456 點，多方將有叩關 13500 點的企圖。

但如 13256 點未能守穩，指數將有回測 13200 點可能，兩端哨站為 13177 與 13222 點。如 13177 點未能守穩，需提防短多獲利下車賣壓，恐續往 13131 與 13100 點回測，13100 點護城河為 13077 點，如再失守，多方得提高警覺，恐往 13057 與 13000 點回測，13000 點兩端哨站為 12977 與 13023 點，棄守則本波破表行情正式告一段落。

儘管新冠肺炎疫情又有蠢動態勢，對經濟前景干擾仍在，但美國股市已領先創高，台股則有新台幣強勢當作最強後盾，外資持續買超台股，成為台股本波衝過 13000 點的最大功臣。但在外資一路買超台股的同時，融券餘額也持續攀升。只要短多緊抓抓控盤權，空單都可能成為推升台股續創新高的燃料!

在個股與類股部分，台股多頭車輪戰可用之兵相當多，今天的第一男主角仍將是台積電，台積電只要持續北上，其餘傳產金融龍頭只要負責敲邊鼓，指數即可輕鬆再改寫新高! 不過投資人得留意的是創新高之後，短線獲利下車的狀況，只要成交量能未達 2800 億元之上，且 K 棒未留下長上影線或收黑，盤勢都還在短多掌控之中! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)