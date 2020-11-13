中興電Q3純益季增25% 每股賺0.79元 創新高

中興電 (1513-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，稅後純益 3.3 億元，季增 25.48%，年增 39.83%，每股純益 0.79 元，創新高。前三季稅後純益 6.98 億元，年增 39.32%，每股純益 1.69 元。

中興電第三季營收 35.44 億元，季增 6.1%，年增 11.87%，毛利率 16.27%，季減 7.08 個百分點，年減 1.4 個百分點，營益率 7.96%，季減 0.36 個百分點，年增 0.04 個百分點；稅後純益 3.3 億元，季增 25.48%，年增 39.83%，每股純益 0.79 元。

中興電前三季營收 99.27 億元，年增 12.14%，毛利率 19.37%，年增 2.8 個百分點，營益率 8.09%，年增 2.54 個百分點；稅後純益 6.98 億元，年增 39.32%，每股純益 1.69 元。

中興電近年經營觸角延伸至離岸風電、太陽能電廠、微電網及燃料電池等綠能或再生能源產業，今年上半年受惠工程統包案與設備訂單大幅成長，營收、獲利同步攀揚，每股純益 0.9 元。受惠工程統包案與設備訂單持續挹注，第三季營運持續成長。

展望今年，中興電指出，未來 3 年重電項目產能已全滿，今年業績可望明顯優於去年，可望改寫歷史新高。法人估全年每股純益將逼近 3 元，同樣寫新猷。