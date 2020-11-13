〈財報〉迪士尼Q4營收高於預期 Disney+訂閱數大增 盤後一度漲逾6%

迪士尼 (DIS-US) 週四 (12 日) 盤後公布第四季財報，串流服務訂閱人數強勁增長，且營收超過預期，虧損程度也低於預期，激勵盤後一度大漲 6%，但在電話會議後，漲幅收斂至約莫 3.4%。

迪士尼財務長 Christine McCarthy 在電話會議上表示，迪士尼 1 月將暫停派發半年股息，但長遠來看，迪士尼還是會繼續派發股息。

此前，維權投資人 Dan Loeb 表示，迪士尼將終止派發股息以資助 Disney + 打造內容。

財報關鍵數據

每股虧損： 20 美分，低於分析師預期的 71 美分 (Refinitiv 調查)。

營收：147.1 億美元，略高於分析師預期的 142 億美元 (Refinitiv 調查)。

迪士尼公布，串流服務 Disney + 付費訂閱人數 (截至第四季底) 已經超過 7300 萬人。

疫情嚴重衝擊迪士尼的樂園部門，因為政府實施防疫限制，迫使當地樂園關閉或限制入園人數，迄今加州迪士尼仍因疫情限制無法營運而關閉，其佛州、上海、日本和香港樂園在入園人數限制下營運。巴黎迪士尼樂園在 10 月下旬被迫關閉，直至 2021 年才可能重啟。

迪士尼估計，第四季疫情對樂園部門營業利益造成的不利影響約 24 億美元。

執行長 Bob Chapek 週四在電話會議上表示，迪士尼對加州不管他們已經採取眾多措施保障遊客與工作人員安全，仍維持關閉樂園的決議感到「極度失望」。

「我們的健康和安全規則都是以科學為基礎，且有工會的支持，工會代表了我們 99% 時薪工作成員。國家領導層應該客觀看待我們在世界各地的樂園取得的成功，這些成就都是有科學根據的，而不是隨便設定一個標準就排除我們，讓我們的夥伴無法回來上班。」

迪士尼在其財報中指出，2021 財年與疫情相關的成本總額粗估 10 億美元，但當地限制措施的變動可能會讓數據改變。

迪士尼各集團 Q4 營收表現

媒體網絡集團：年增 11% 至 72.1 億美元

遊樂園和渡假村集團：年減 61% 至 25.8 億美元

電影娛樂集團：年減 52% 至 16 億美元

直接對消費者的銷售：年增 41% 至 48.5 億美元

迪士尼表示，電影娛樂集團營收年減 52% 至 16 億美元，原因是戲劇和家庭娛樂業務的收入下降。

迪士尼第四季沒有在全球發布電影巨作，難以與去年同期發行《獅子王》和《玩具總動員 4》等熱門電影的光景抗衡。迪士尼的家庭娛樂銷售也因為幾乎沒有新作品而下降，迪士尼去年同期推出《復仇者聯盟》、《阿拉丁》和《驚奇隊長》等。

迪士尼沒有透露《花木蘭》在 Disney + 上以高級作品推出後的觀眾迴響，Chapek 僅說發布後「引起一些爭議」，且迪士尼將在 12 月的投資者日更深入討論迪士尼的戲劇發行策略。

迪士尼指出，有線網絡營業利益年減 7% 至 12 億美元，這歸咎於 ESPN 業績下降。因為疫情導致重新安排的 NBA 和 MLB 節目轉播權相關的節目和製作成本增加。然而，ESPN 確實看到廣告營收增加，這歸因於節目的轉移和第四季多了一週。

McCarthy 表示，迪士尼不會再公布 21st Century Fox 的業績數據。