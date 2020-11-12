盤前財經大事搶先讀2020年11月12日

今日操盤前瞻

日本 9 月機械訂單

美國上週初領失業金人數

法說會：鴻海、佳世達、和碩、群聯等

除權息：三商壽

MacBook 換上 M1 晶片獲華爾街一致好評 蘋果後市添動

蘋果 (AAPL-US) 週二 (10 日) 發表搭載自家研發 M1 晶片的 MacBook ，華爾街看好 Mac 使用新晶片有利於建構蘋果生態圈、擴大消費客群、提升蘋果用戶使用體驗以及改善 Mac 的成本結構，增添新的成長動能。閱讀全文...

好巧！輝瑞公布疫苗效力當天 CEO 賣了 560 萬美元股票

週一 (9 日) 輝瑞公布旗下新冠疫苗有效率逾 90% 同時，輝瑞 (Pfizer) 執行長 Albert Bourla 出售了價值近 560 萬美元的股票，此舉引發外界質疑 Albert Bourla 涉嫌不當交易。閱讀全文...

MSCI 調降台股權重 估資金淨流出 223 億元

MSCI 昨 (11) 日同步調降台股三大權重，其中，全球新興市場指數連 7 降，金管會表示，估計將使資金淨流出約新台幣 223 億元，占外資持有市值僅約 0.12%，實際影響不大。閱讀全文...

華碩零組件吃緊影響 PC 出貨 Q4 營收估季減約 1 成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (11) 日召開法說，受惠遠距、宅經濟商機，第 3 季營運改寫歷史單季新高，展望第 4 季，華碩認為在零組件持續吃緊影響下，筆電、零組件出貨都將季減 1 成。閱讀全文...

矽力 Q3 EPS 8.41 元創新高 前三季大賺逾兩股本

股后矽力 - KY(6415-TW) 昨 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 7.73 億元，季增 6.77%，年增 31.24%，每股稅後純益 8.41 元；受惠去美化趨勢確立，矽力在中國市占增加，加上基地台訂單發酵，單季每股純益衝上 8 元，連兩季改寫新高。閱讀全文...