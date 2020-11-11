【富蘭克林】富蘭克林華美AI新科技基金登場，涵蓋三大投資趨勢

5G 驅動 AI 科技升級，掌握衛星物聯網、精準醫療與智慧城市主題

美國大選戰過後，投資不用選邊站。科技與生技醫療結合的發展趨勢，仍為全球產業成長前進的火車頭，有鑑於此，富蘭克林華美投信推出結合 AI 與生技醫療雙投資研究團隊，瞄準三大主題如: 衛星物聯網、智慧城市與精準醫療的「富蘭克林華美 AI 新科技基金」，預計於 11 月 23 日開始募集，期盼掌握新科技趨勢，引領市場投資方向。

富蘭克林華美投信總經理黃書明表示，趨勢所在即為商機所在，以 AI 為物聯網核心，5G 讓物聯網展開全面應用、驅動人工智慧 (AI) 的商機無限，加上低利環境資金充沛，往科技應用的領域可能性無限延伸，企業資金源源不絕投入之後，5G 驅動 AI 科技升級，將引領人類生活改變，未來串聯的發展生活、周邊商機無限，故瞄準新趨勢推出 AI 新科技基金。

富蘭克林華美 AI 新科技基金擬任核心經理人黃壬信表示，AI 新科技基金投資範圍將涵蓋三大趨勢包括: 衛星物聯網、智慧城市與精準醫療。其中，還包括五大投資主題產業如: 自動車、衛星、AR&VR、體感以及智慧醫療等新興產業，此五大項產業複合年平均成長率自 2019 年起至 2028 年，預估各有 18% 至 63% 不等的高成長率，可見涵蓋商機無限。

主題趨勢一: 智慧交通與智慧城市

首先，自駕車為智慧交通商機的先鋒，帶動智慧交通崛起，並孕育智慧都市的興起；今年電動車代表之一，特斯拉股價狂漲 5 倍已說明趨勢在此，黃壬信分析，未來無人車或自動車滿街跑並非不可能，而電動車商機更勝於智慧型手機市場，粗估智慧車市場約每年 8,800 萬台，每台 2.5 萬美元計算，全球將有 2.2 兆美元商機，而這還不包括周邊交通設施及其他智慧運輸工具的搭配，可以想像智慧交通與智慧城市將來的商機有多龐大。

黃壬信進一步分析，若以智慧交通與智慧城市而言，智慧交通商機應用到許多不同技術，例如: 光學雷達、超音波、感測器、攝影機、3D 視覺、精準定位等令人眼花繚亂，不同階段又有不同投資題材，建議想參與新科技趨勢的資金，交由 AI 新科技基金的雙投研團隊來操作，即可輕鬆參與這跨時代投資機會，降低自行深入研究這類產業個股與趨勢變化。

主題趨勢二: 衛星物聯網

黃壬信認為，科技的進步帶來資訊量爆炸的需求；衛星通訊即是物聯網基礎架構一環，未來 5G 行動通訊時代來臨，將使物聯網不斷擴張，低軌道衛星角色興起，需求也增加。隨著衛星製造技術進步，低軌道衛星發射成本逐漸降低、數量逐年上升，可預見未來商用衛星的應用範圍，將更普及於全球市場，也將使全世界各角落皆有網路使用。

黃壬信進一步分享，以 SpaceX 的星鏈計畫為例，將實現衛星物聯網於沙漠、海洋、天空皆有網路，補足 5G 通訊的不足，其中亞馬遜 (Amazon) 的 Kuiper 或 SpaceX 皆計畫發射更多低軌道通訊衛星至地球上方的太空軌道，實現全球通訊網絡，無論身處世界各地都能無障礙上網，不僅擴大全球使用網路人口，並有助實現 AI 趨勢下的無人車、無人飛機、無人物流等未來新科技應用領域範疇。

主題趨勢三: 精準醫療

富蘭克林華美 AI 新科技基金的另一大投資主題為精準醫療，黃壬信表示，2020 年第一季新冠肺炎疫情爆發之後，更加速市場對於遠距醫療、精準醫療與醫療科技結合的需求成長；新技術促使跨領域整合，未來 5 至 10 年內，更多未被滿足的臨床治療需求將藉由科技進步，可以獲得解決。

黃壬信也認為，科技與醫療結合勢不可擋，後疫情時代，更多醫療與看病需求得以透過遠距離與非接觸式 (Contactless) 方式來完成，目前遠距醫療與遠距開刀需求已經被疫情激發出來，透過物聯網與人工智慧結合，可以連結無線監測、穿戴裝置、電子醫療紀錄、用機器人手臂執行遠端手術等數位療法，儘管技術上還差最後一哩路，但相信不久後即可達成。

總結以上，富蘭克林華美投信 AI 新科技基金與一般全球科技基金不同處在於: 1. 透過 AI 人工智慧與生技醫療雙團隊研究與操作；2. 並非聚焦單一主題或單一產業之股票型基金，透過物聯網、精準醫療、智慧城市三大核心產業趨勢，彈性持有成熟與新興市場之技術或創新領先產業的領頭羊，面對市場波動時，進可攻、退可守，將協助投資人掌握全球最新 AI 新科技發展趨勢，並持續參與市場成長機會。

富蘭克林華美投信 AI 新科技基金將於 11 月 23 日起募集，成立後預計聚焦投資於三大趨勢產業有: AI 物聯網、生技醫療與智慧城市，並延伸次產業投資納入 5G、雲端、半導體、物聯網、AR&VR，以及智慧醫療、智慧交通與智慧城市等新興項目，更將透過彈性靈活操作方式，聚焦 AI 新科技發展之核心與創新技術，協助投資人能於未來 5~10 年，長期持續掌握 AI 新科技發展商機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

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