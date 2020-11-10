統新Q3每股賺1.2元 前3季3.27元賺贏去年全年

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 今 (10) 日公告第 3 季財報，稅後純益 4605.2 萬元，季增 6.23%、年增 17.01%，每股純益 1.2 元，累計前 3 季每股賺 3.27 元，賺贏去年全年，展望未來，統新看好隨著資料中心、5G 基建商機發酵下，長期光通訊薄膜濾片需求將持續成長。

統新第 3 季營收 1.99 億元，季增 4.03%、年增 18.84 %，毛利率 56.56%，季增 1.43 個百分點、年減 1.89 個百分點，營益率 31.83%，季增 2.41 個百分點、年增 1.77 個百分點；稅後純益 4605.2 萬元，季增 6.23%、年增 17.01%，每股純益 1.2 元。

統新累計今年前 3 季營收達 5.56 億元，年增 28.53%，毛利率 54.84%、年增 1.87 個百分點，營益率 28.75%、年增 6.24 個百分點，稅後純益 1.26 億元、年增 54.39%，每股純益 3.27 元。

統新生產產品包含被動元件 WDM 濾光片、光收發器濾光片等其他精密光學產品所需濾光片，統新指出，隨著韓、美、中、台等各國電信商陸續 5G 開台商用，各國交貨動能逐步升溫，看好長期 5G 布建需求不變，目前基地台仍以 10G、25G 產品為初期布建主力，可望帶動光通訊薄膜濾片需求持續成長。

統新 10 月營收則達 5403.7 萬元，月增 6.11%、年減 7.14%，主要受國際政治因素導致部分國家 5G 布建速度放緩導致，累積今年前 10 月合併營收達 6.09 億元，年增 24.3%。