

◆盤勢分析

1. 美國民主黨候選人拜登贏得本次美國總統大選，輝瑞宣布旗下新冠疫苗達 90% 有效，美股開盤狂飆衝高，金融、航空、休閒旅遊類股樂漲，科技股、宅經濟相關股票回檔，週一美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.53 至 2.95％，美股四大指數短期高檔盤堅。美國運通上漲 21.39%，APPLE 下跌 2.00%，台積電 ADR 下跌 2.59%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤多頭再延續。

（2）、均線：支撐為 12,700 點至 12,800 點，壓力為 13,300 點至 13,400 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 166 點附近，壓力為 174 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在萬三之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 10 月營收靓、第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 財政部昨（9）日公布 10 月出口值 322.3 億美元，繼今年 8 月後，再次創下歷年單月新高，年增率 11.2%，遠優於預期。官員表示，除了歸功於傳產出口回神、新興科技商機，最關鍵的是蘋果新機上市，「蘋果光」正式照亮台灣出口。

6. 面板市況夯，大陸電子業重要大本營深圳出現面板代理商大規模破天荒暫停報價、停止接單潮，凸顯這一波面板缺貨狀況嚴重，賣方市場確立，報價還會持續揚升，2409 友達、3481 群創迎向大多頭浪潮，將成為此波缺貨漲價潮大贏家。

7. 大陸科技媒體 36 氪報導，特斯拉上海廠明年的生產計畫已經出爐，多名行業人士透露，2021 年特斯拉上海超級工廠計畫生產約 55 萬輛汽車，包括 30 萬輛 Model 3 車型以及 25 萬輛 Model Y，整個產量比今年高出一倍，台廠供應鏈有機會受惠。

8.PCB 大廠健鼎（3044）昨（9）日公布第 3 季稅後純益 20.01 億元，反映傳統旺季需求，季增 52.7%，年減 0.2%，每股純益 3.81 元，其中，單季毛利率、營業利益及淨利均創歷史次高。

9. 載板大廠欣興（3037）山鶯廠大火後，全球晶片尺寸覆晶封裝載板（FCCSP）供貨受到影響，由於該廠產能完全復原至少要一年以上時間，加上各載板廠的產能調配，ABF 及 BT 封裝載板均出現嚴重供給缺口，包括高通、聯發科（2454）、輝達、超微、英特爾等半導體大廠，紛紛找上景碩（3189）及南電（8046）尋求封裝載板產能奧援。

