測溫槍客戶新產能貢獻 松翰訂單旺到明年上半年

松翰 (5471-TW) 受惠疫情帶動，營運大幅成長，近期大客戶新產能自第四季起開出，醫療相關 MCU 需求進一步拉升，加上影像控制 IC 出貨維持高檔，訂單已可看至明年上半年，法人估，松翰今年營收、獲利都將創新高。

松翰測溫槍客戶今年因接獲轉單，加上國際品牌廠訂單續強，供給已無法滿足需求，為此在兩岸大舉擴產，產能已較原先翻倍成長，也因此擴大對松翰下單，帶動測溫槍訂單維持今年上半年高檔，動能更可延續至明年。

此外，松翰表示，由於居家辦公趨勢確立，視訊需求只增不減，松翰跨足筆電相機、外掛式 USB 視訊產品，影像控制 IC 訂單較去年倍數以上成長，目前能見度可看至明年上半年。

松翰認為，疫情帶動公司產品發展，第一波因與疫情直接相關，測溫槍 MCU 業績跳增，第二波則隨著遠距商機爆發，影像控制 IC 也接棒成長動能，推升公司業績續創新高，看好未來遠距教學確立，OID(光學辨識晶片) 將成為新動能。

松翰 OID 先前積極拓展教育及非教育市場，近期隨著疫情爆發，進入收割期，據了解，由於中國各省加速採用遠距教學，推升學習教育平台大幅成長，松翰 OID 也因此接獲新客戶，下半年業績已明顯放大，預計明年業績將持續成長。

晶圓產能供給方面，松翰指出，目前已與晶圓代工協力廠積極洽談明年產能，預計將比今年增加，漲價則會與客戶協調、適當反映。