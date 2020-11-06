閃電颱風來襲 金管會促保險業加強保戶服務

閃電颱風警戒範圍有擴大跡象，為因應可能造成損失，金管會今 (6) 日已責成壽險公會、產險公會轉知各會員公司主動瞭解，如有災情，應積極協助民眾辦理理賠相關事宜。

金管會提醒，民眾除應做好防颱準備、注意自身安全外，宜審視投保狀況並檢視因颱風所致的災害情形，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；以財產保險為例，民眾投保的保單如有包含因颱風或洪水所致的損失，如住宅火災保險、火災保險附加「颱風及洪水保險」、「地層下陷、滑動或山崩保險」、汽車車體損失保險附加「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」、營造綜合保險、安裝工程綜合保險等，都可依契約約定向保險公司請求理賠賠付。

另外，金管會表示，為協助民眾移轉颱風及洪水所致損失，自今 (2020) 年 1 月 1 日起已擴大住宅火災保險保障，新增「住宅颱風及洪水災害補償保險」的保障，提醒民眾如有相關損失，可洽所投保保險公司，以維自身權益。

面對閃電颱風來勢洶洶，各家保險公司也全都動起來，國泰人壽和國泰產險都啟動關懷機制，提供受災保戶保費緩繳、快速理賠、房屋貸款緩繳等即時服務；其中，國泰人壽針對應繳月為 2020 年 11 月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至 2021 年 1 月底前如首次純增 10 萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的服務。

富邦人壽也於第一時間啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間為即日起至明年 1 月 31 日止，且加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度暴雨侵襲。

南山人壽與南山產物提醒民眾注意自身安全並避免前往危險地區，並於第一時間成立「閃電風災關懷小組」，一旦風雨造成災情，南山人壽與南山產物立即啟動快速理賠、到府理賠與關懷、免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、住院關懷預付保險金等各項服務措施 (如下表)，主動關懷各地受災保戶並提供緊急協助。

三商美邦人壽也啟動相關保戶服務因應機制，包括：保單借款利息減免、免費補發保單、續期保費緩繳、快速理賠、房屋貸款本金緩繳。

