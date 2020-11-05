LiTV代表台灣參加全球OTT論壇 發表數位電視廣告定位技術

應外貿協會邀請，LiTV 立視線上影視董事長錢大衛，今 (5) 日代表台灣參加首屆全球 OTT 論壇，他在會中發表 LiTV 最新數位電視廣告定位技術，展現台灣 OTT 產業在激烈競爭下的先進技術實力，並與他國 OTT 產業代表互相交流學習。

LiTV 指出，光州國際文化創意產業展 (Gwangju ACE Fair) 是韓國文化產業展示會中最先取得國際展會認證 (UFI)，可說是名副其實的國際展示會，由世界各地文化產業專業人員共同參與的高水準學術會議，在疫情帶動下，全球 OTT 快速發展，今年首次舉辦的 OTT 論壇，美國、法國、台灣、日本、韓國等來自世界的產業代表齊聚，探討 OTT 產業及市場展望。

錢大衛此次受邀代表台灣出席，於全球 OTT 論壇中發表 LiTV 近期大力投入的數位電視廣告技術。聯網電視 CTV 廣告是 LiTV 的最新發布的創新廣告產品，將數位廣告技術應用至用戶家中的大螢幕電視，具有根據個人或家庭資料定位，精準找出家庭收視受眾的能力，將數位廣告的受眾市場，一口氣從電腦、手機再延伸至家家戶戶的電視上。

全球的 OTT 產業皆面臨盜版猖獗問題，台灣有線電視業者也遇到非法盜版、IPTV(MOD)、YouTube 以及 OTT 的競爭，面臨收視戶剪線潮。錢大衛以 OTT 業者的角度分享，LiTV 如何與台灣各地有線電視業者 MSO 如何展開合作，創造雙贏，成功對抗剪線潮的經驗。

在論壇中，外界好奇全球 OTT 業者的下一個營運策略，OTT 服務應該停留在 SVOD (會員訂閱制) 還是開始轉向 AVOD (免費廣告制)？錢大衛大方分享 LiTV 的營運模式，他指出，以兼具 AVOD 和 SVOD 的方式，並與台灣各大有線電視業者合作，給消費者更多且超值、豐富的影視服務。