我10月底外匯存底衝破5000億美元大關 寫新高

台灣央行今 (5) 日公布我國 10 月底外匯存底為 5012.41 億美元，較上月底續增 16.43 億美元，首度突破 5000 億美元關卡，也續創歷史新高，央行指出，9 月外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額共折計為 4965 億美元，月增 75 億美元，約當外匯存底達 99%，為歷史次高，較上月增加 1 個百分點。

央行外匯局長顏輝煌說明，外匯存底突破 5000 億美元，以及外資持有股債連同其新台幣存款餘額約當外匯存底達 99%，無須過度解讀，事實上，若觀察南韓狀況，外資持有南韓股票和債券約當其外匯存底達 150%。

央行統計，外資 10 月外資盈餘匯出 16 億美元，不過，10 月台股指數仍上漲 30 點，顏輝煌解釋，外匯存底續增主要是因外匯存底投資運用收益所致，而多數幣別 10 月對美元均升值，其中，日圓升值 1.2%、英鎊升值 0.8%，加幣升值 0.52%，人民幣更升值 1.65%，僅歐元貶值 0.48%。

觀察各國最新外匯存底統計數據，中國 9 月底來到 3.1426 兆美元，月減 220 億美元，日本 9 月底來到 1.3088 兆美元，月減 66 億美元，瑞士 10 月底來到 9455 億美元，月增 57 億美元，印度統計至 10 月 23 日初估 5175 億美元，月增 176 億美元。

而南韓最新公布 10 月外匯存底為 4142 億美元，月增 60 億美元，沙烏地阿拉伯、俄羅斯統計至 9 月，分別來到 4357 億美元、4326 億美元，分別月減 58、55 億美元。