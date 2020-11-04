【日盛投顧】午後指數緩步走高

◆盤勢分析

1. 周三美股四大指數收高，帶動亞洲股市走高，台股隨著美國大選進入開票階段，指數早盤在平盤附近震盪，加權指數在 11 點過後，2330 台積電、2303 聯電、2454 聯發科等指標轉轉強領攻下，最終指數收在 12，867.90 點，上漲 1.04%。

2.OTC 開高震盪走高，終場收在 164.29 點，漲幅 1.01%。目前上方壓力在前波高點 169.64，下方支撐為半年線約 160.5 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股開高走高，連續拉出第三根紅 K，重返月線之上。

(2) 量能：台股擴量至 1，935.31 億元，後維持價漲量增趨勢為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 99.18 億元；外資 + 61.45 億元、投信 + 10.28 億元、自營商 + 27.45 億元。

半導體、IC 設計、貨櫃走揚

1.APPLE：蘋果日前寄出邀請函，第三次的秋季特別發表會將於台灣時間 11 月 11 日凌晨 2 點登場，市場預期將發表搭配自家晶片 AppleSilicon 的新款 Mac。早盤帶動 ABF 的 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等一度衝高。

2. 矽晶圓、半導體、IC 設計：2303 聯電 8 吋晶圓代工喊漲，加上前一天 ADR 上漲，2303 聯電尾盤收高；5347 世界先進公告前 3Q 季 2.74 元收盤上漲。12 點過後，IC 設計 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱等緩步走高。

3. 貨櫃：近期貨櫃報價走揚，加上雙 11 與歐美聖誕銷售旺季帶動需求，市場預期貨櫃業 4Q 淡季不淡，2609 陽明、2603 長榮週三尾盤走揚。

4. 輪胎：受惠中國車市回升，各地車市也緩步復甦，以及全球掀起自行車熱潮，激勵資金轉入 2105 正新、2106 建大、2109 華豐相關個股。

5. 操作建議：短線焦點可布局有新品發表的蘋果供應鏈，5G 與高速船，還有雙 11 與聖誕節相關受惠股。